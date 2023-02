Carnaval no Mercado dos Pinhões tem idosos, crianças e até cães

O terceiro dia de programação de Carnaval no Mercado dos Pinhões teve shows de Diana Franco, Grupo DTF Elétrico e Banda Patrulha

Nesta segunda-feira, 20 de fevereiro, terceiro dia de programação do Ciclo Carnavalesco da Prefeitura de Fortaleza, o Mercado dos Pinhões atraiu idosos, crianças e até cachorros. Localizado na Praça Pelotas, bairro Centro, o espaço contou com apresentações de Diana Franco, Grupo DTF Elétrico e Banda Patrulha.



A programação teve início às 17 horas com a presença de poucos foliões. Crianças brincavam e corriam pelo local, enquanto cerca de dez pessoas estavam à frente do palco dançando. Outras dezenas de pessoas estavam espalhadas ao redor da praça, registrando momentos com o celular ou abrindo latinhas de bebidas.

Próximo das 18 horas, a movimentação passou a crescer, preenchendo quase todo o espaço em frente ao palco. Mesmo assim, o público não chegou à metade do que foi visto no período de pré-carnaval, o que para alguns é uma vantagem.

A dona de casa Lidiane Matias, de 32 anos, mora próximo ao Mercado e estava presente no local com as duas filhas: Cecília Ambrosia, de 2 anos, e Jamilly Sousa, de 13 anos.

A mãe conta que costuma aproveitar o Carnaval no espaço e ressalta que, por ter uma circulação menor de pessoas, acaba sendo mais fácil de trazer as crianças. "A gente prefere aqui porque é mais tranquilo, menos lotado", explica.

Euba Ferreira, de 34 anos, participa da programação de Carnaval do Mercado desde sábado, 18. "A gente se sente seguro o tempo todo. Tô vendo policiais por todo o canto. A gente está se sentindo em casa praticamente", afirma.

Ao redor do palco também era possível encontrar alguns casais de idosos que dançavam ao som de "Vai sacudir, vai abalar", "Morena tropicana" e "Haja amor". Até cachorros estavam aproveitando a folia acompanhados de seus donos.

Comércio

O que não falta no Mercado dos Pinhões são restaurantes, carrinhos e tendas de vendas de bebidas e alimentos. Espetinho, batata frita e pratinho são algumas das opções encontradas por lá. Mas as bebidas são o sucesso de vendas.

A empreendedora Polyana Gomes, de 34 anos, estava no local fazendo caipirinhas. Para ela, a movimentação tem atendido suas expectativas.

Outro tipo de negócio que tem atraído os foliões no Mercado é a venda de pulseiras para acesso aos banheiros particulares. Quem quiser usar o toalete uma única vez precisa pagar cerca de R$ 3. Também tem a opção de "passe livre" por R$ 10, permitindo que os foliões tenham acesso livre durante os shows.

