Atrações do Carnaval de Fortaleza contam com intérprete de libras pela primeira vez

Uma nova personalidade do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza tem feito a diferença neste ano. Seja nas transmissões online ou para quem está curtindo na Praia de Iracema ou na Domingos Olímpio, pela primeira vez as atrações do ciclo são acompanhadas por intérpretes da linguagem brasileira de sinais (libras).

Há 12 anos no ramo de interprete, José Bezerra, 35, celebra a conquista de inclusão e ressalta como o Carnaval une a todos. "As pessoas acham que, por que as pessoas são surdas, elas não contemplam música. Mas se enganam, porque música é mais do que o som", defende.

O som é "a última coisa", diz. Aspectos como a animação do intérprete e o visual também fazem parte da experiência.

Além de José Bezerra, outros dez profissionais acompanham as atrações carnavalescas na Praia de Iracema e na avenida Domingos Olímpio. O intérprete garante que todos trabalham para passar ao público toda a energia do Carnaval 2023 em Fortaleza.

"É um trabalho bem cansativo, mas muito prazeroso. A gente ama e se diverte", comenta. A cada duas músicas, os profissionais se revezam e curtem os intervalos junto com o público.

Acessibilidade no Carnaval 2023 em Fortaleza

No polo do Aterrinho da Praia de Iracema foi disponibilizado um espaço exclusivo de 32 metros quadrados (m²) para pessoas com deficiência (PCD) e mobilidade reduzida. Na avenida Domingos Olímpio, também há área exclusiva para esse público e os acompanhantes.

Nos demais polos, conforme a Prefeitura de Fortaleza, o público PCD e com mobilidade reduzida pode solicitar permanência na área de barricada, localizada em frente ao palco e com acesso pelas laterais.

"Além disso, todos os polos da Cidade possuem banheiros com acessibilidade", informa a Prefeitura de Fortaleza.

Com informações da repórter Júlia Duarte

