Balanço do começo dos governos Lula e Elmano e do recomeço de Sarto: Jogo Político #218

Nos primeiros dias de governo, o presidente Lula (PT) adota uma profusão de medidas para desfazer atos do antecessor, Jair Bolsonaro (PL). No Ceará, Elmano de Freitas (PT) sinaliza com medidas na segurança e na saúde. E, na metade do mandato, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), faz profunda mudança no secretariado. A análise das gestões que começam e da que tenta recomeçar são o tema do Jogo Político episódio #218.

Participam do Jogo Político os jornalistas Guálter George, diretor de Opinião; Carlos Mazza, colunista de Política; e Érico Firmo, editor e colunista.

