Elmano determina aumento que mais hospitais façam cirurgias para reduzir filas

O governador quer apoio do Governo Federal para aumentar a capacidade de cirurgias no Ceará

O governador Elmano de Freitas (PT) determinou à Secretaria de Saúde (Sesa) a expansão do número de equipamentos que podem realizar os procedimentos cirúrgicos para diminuir as filas no Estado. Ele disse também querer que a gestão estadual ande "de mãos dadas" com o federal para aumentar a capacidade de cirurgias.

"Nós já temos um grupo de hospitais que tem feito cirurgias. A determinação com a secretária é que nós ampliemos o número de equipamentos que podem participar", disse o governador em evento na sede da Ordem dos Advogados (OAB-CE).

A diminuição do número de pessoas à espera de cirurgias é promessa de campanha do petista. Em novembro, disse em entrevista ao O POVO que estudava fazer parcerias com prefeituras e realizar o cadastramento de empresas privadas para capilarizar o acesso da população.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Elmano ressaltou que haverá uma reunião com o Ministério da Saúde (MS), diante da promessa da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de também realizar mutirões para zerar as filas de consultas, exames e cirurgias acumulados. "Vamos de mãos dadas aumentar a capacidade de cirurgias do Ceará para diminuir a fila das cirurgias no estado", comentou Elmano.



Mais cedo, o petista e a secretária da Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho, estiveram em reunião. O objetivo, segundo Elmano, foi discutir assuntos como o mutirão da fila de cirurgias eletivas, o andamento das obras do Hospital Universitário e a ampliação da rede de assistência. "A saúde dos cearenses é uma das nossas principais prioridades", escreveu.

Ontem, a titular da saúde apresentou a equipe que vai ocupar os cargos de secretários executivos. São eles: Maria Vaudelice Mota (Políticas de Saúde); Antônio Silva Lima Neto, o Tanta (Vigilância em Saúde); Joana Gurgel Holanda Filha (Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional); Maria Aparecida Gomes Rodrigues Façanha (Planejamento e Gestão Interna) e Luiz Otavio Sobreira Rocha Filho (Administrativo-financeira).