Posse de Lula é capa do New York Times; veja a repercussão internacional

A capa do principal jornal dos Estados Unidos deu destaque à imagem de Lula subindo a rampa do Planalto acompanhado de representantes da sociedade civil, com militantes de vermelho ao fundo

Os principais veículos da imprensa internacional repercutiram a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ocorreu neste domingo, 1º, em Brasília. O retorno do petista ao Palácio do Planalto estampou as capas de dois dos maiores jornais do mundo: The New York Times, dos Estados Unidos, e The Guardian, do Reino Unido.

A capa do principal jornal norte-americano deu destaque à imagem de Lula subindo a rampa do Planalto acompanhado de representantes da sociedade civil, com militantes de vermelho ao fundo, "Brasil instala Lula como líder; o perdedor está ausente", diz o The New York Times, referindo-se ao fato de o ex-presidente Jair Bolsonaro, derrotado nas eleições, ter viajado para a Flórida dias antes da posse de seu sucessor.

Na matéria, o jornal diz ainda que "a ascensão de Sr. Lula à presidência marca um impressionante retorno político". Recentemente, o veículo abriu uma exceção em seu padrão editorial e deixou de se referir ao petista como "Mr. Da Silva", como é tradição do jornal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O The Washington Post também ressaltou a ausência de Jair Bolsonaro na cerimônia e o comparou a Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos. "Conforme Lula tomou posse, um personagem-chave estava ausente. Bolsonaro voou para a Florida na sexta-feira e evitou a tradicional entrega da faixa presidencial para seu sucessor, uma reafirmação simbólica da jovem democracia brasileira. O ex-presidente mais uma vez pareceu seguir o roteiro de seu aliado próximo, Donald Trump, que também não compareceu à posse de Joe Biden em 2020", diz a notícia.

O The Guardian deu destaque ao momento em que Lula chorou durante seu discurso no Parlatório. O jornal deu o título "Emocionado, Lula diz ao Brasil que 'é hora de reatar laços'" à matéria sobre a posse. Na capa, a manchete escolhida foi "Lula promete dar fim à era de 'devastação' no Brasil". "Luiz Inácio Lula da Silva chorou ao falar após receber a faixa presidencial brasileira. Lula fez um apelo para 'se reconectar com amigos e familiares' após discursar de forma contundente contra Jair Bolsonaro e prometer uma mudança drástica de rumo para resgatar um país atormentado pela pobreza", diz o texto.

O francês Le Monde classificou a volta do petista à Presidência como uma "exepcional volta por cima'". O jornal relembrou a condenação de Lula em decorrência da Operação Lava Jato. "Lula conheceu a prisão há somente quatro anos após ser acusado de corrupção", contextualizou o veículo.

O Clarín, da Argentina, destacou o "extraordinário" esquema de segurança montado para impedir ataques contra o presidente. "O ato se realizou com um extraordinário escudo de segurança devido à atividade de grupos ultradireitistas", disse o jornal, lembrando os acampamentos de bolsonaristas em Brasília. Ainda segundo o veículo argentino, a posse "foi marcada pelo tom dos discursos de Lula no Congresso e na sede presidencial".

O jornal também colocou Lula na capa, ressaltando a ausência de Nicolás Maduro, que havia recebido permissão para ir à posse em Brasília, mas desistiu de comparecer.

Sobre o assunto Cearense Weibe Tapeba é nomeado Secretário Especial da Saúde Indígena do governo Lula

Em seu primeiro dia como presidente, Lula assina 52 decretos e 4 MPs

Foto de Bolsonaro na galeria do Planalto é substituída por versão preto e branco

Internautas se surpreendem com a idade da segunda-dama Lu Alckmin

Camilo critica gestão Bolsonaro e cita Paulo Freire: "Homens se libertam em comunhão"

Bolsonaristas continuam acampados em Fortaleza após a posse de Lula

Camilo Santana assume Ministério da Educação (MEC) nesta segunda; veja ao vivo

'Revogaço' restringe armas, restabelece Fundo Amazônia e freia venda de estatais

Tags