Internautas se surpreendem com a idade da segunda-dama Lu Alckmin

Esposa do vice-presidente chamou a atenção do público na solenidade de posse

A cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice Geraldo Alckmin (PSB) foi um dos tópicos mais comentados nas redes sociais neste domingo, 1º, após atos marcantes como a quebra de protocolo no desfile em carro aberto e a passagem da faixa presidencial feita por um grupo de pessoas. Porém, a presença da segunda-dama Lu Alckmin também foi um dos assuntos mais comentados entre os internautas.

Aos 72 anos, a esposa do ex-governador de São Paulo chamou a atenção da internet pela aparência. A pele hidratada e rejuvenescida de Lu rendeu comentários de vários perfis nas redes sociais.

Meta de vida: chegar aos 72 anos linda e maravilhosa como a Lu Alckmin. Ainda tô passada com a idade dela pic.twitter.com/iUchHQEf7T Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine January 2, 2023

urge que lu alckmin crie o bolsa dermatologista com o próprio médico pra que o povo brasileiro envelheça igual ela no auge de seus 72 anos — rebeca (@rebeca_almeida9) January 1, 2023

Gente, como a Dona Lu Alckmin tem 72 anos??? Não parece, né! pic.twitter.com/gGBwYxNPSB — William De Lucca (@delucca) January 1, 2023

Usuários chegaram a comparar fotos da cerimônia de posse com os registros do casamento de Lu e Geraldo, notando poucas mudanças na aparência da segunda-dama do País.

Maria Lúcia Guimarães Ribeiro Alckmin e Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, que é um ano mais novo que a esposa, se casaram em 1979 e tiveram três filhos: Sophia, Geraldo e Thomaz, filho mais novo do casal morreu em um acidente de helicóptero em 2015.

Sobre o assunto Lula revoga decreto de Mourão que retiraria R$ 5,8 bi por ano das contas públicas

Quem é Ivan Baron, influenciador que subiu rampa do Planalto com Lula

Agenda de Lula: Presidente tem 15 encontros com representantes internacionais

Lula dá posse a ministros e assina primeiras medidas de governo

Conheça a trajetória política de Geraldo Alckmin

Tags