Bolsonaristas continuam acampados em Fortaleza após a posse de Lula

Um grupo de bolsonaristas radicais continua acampado, na manhã desta segunda-feira, 2, dia posterior à posse do presidente Lula (PT), em frente ao quartel da 10ª Região Militar, em Fortaleza. O POVO passou em frente ao local no início da manhã e constatou que algumas pessoas permaneceram acampadas enquanto outras agitavam bandeiras do Brasil.

Na tarde do último domingo, 1°, O POVO esteve nos arredores do local, durante a cerimônia de posse de Lula, e constatou que os bolsonaristas entoavam canções religiosas e hinos cívicos ou militares enquanto o petista era empossado presidente do Brasil. Na ocasião, alguns veículos que passavam pelo local buzinaram em apoio aos radicais.

Na semana passada, o então presidente em exercício Hamilton Mourão (Republicanos) fez pronunciamento à Nação no qual, sem citar nomes, criticou a omissão e o silêncio de lideranças que acabaram por insuflar movimentos golpistas e prejudicar a imagem das Forças Armadas.

Dias antes, o agora ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) havia deixado o País, rumo aos Estados Unidos, depois de meses de reclusão e de fazer uma live de despedida nas redes sociais.



