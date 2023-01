Foto de Bolsonaro na galeria do Planalto é substituída por versão preto e branco

O Palácio do Planalto substituiu, nesta segunda-feira, 2, a foto do ex-mandatário Jair Bolsonaro (PL) na galeria de presidentes da República. A foto colorida foi trocada por uma versão com efeito preto e branco, utilizado para expor os presidentes anteriores.

A galeria dos presidentes da República está localizada no andar térreo do Palácio do Planato, em Brasília, e apresenta as imagens de todos presidentes do Brasil, começando por Marechal Deodoro da Fonseca.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi empossado, junto ao vice Geraldo Alckmin (PSB), em cerimônia realizada neste domingo, 1º. Apesar de já ter tomado posse e iniciado o primeiro dia útil do governo nesta segunda, o retrato oficial do atual presidente ainda não foi colocado na galeria.

A fotografia do petista já aparece na lista de chefes do Executivo para demarcar os dois mandatos anteriores, no período de 2003 a 2006 e 2007 a 2010.

Nas principais redes sociais, como Twitter, Instagram e Facebook, Bolsonaro ainda utiliza o título de “Presidente da República Federativa do Brasil” nos perfis.

No dia 1º de janeiro, antes mesmo da cerimônia de posse de Lula, a empresa Google já havia atualizado o cargo de Bolsonaro para “Ex-presidente do Brasil” no site de buscas.

Bolsonaro deixou o país no dia 30 de dezembro com destino à Flórida, nos Estados Unidos. O ex-presidente não participou da cerimônia de posse e deve passar um mês fora do Brasil.

