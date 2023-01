Camilo critica gestão Bolsonaro e cita Paulo Freire: "Homens se libertam em comunhão"

O ministro da Educação, Camilo Santana, assumiu o cargo no Ministério da Educação (MEC) nesta segunda-feira, 2. O petista criticou a condução da pasta pela administração do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e concluiu o discurso com uma frase do educador e filósofo brasileiro Paulo Freire no evento, ocorrido nesta manhã, em Brasília. A obra de Freire foi alvo de ataques sistemáticos por integrantes do governo Jair Bolsonaro e pelo próprio ex-presidente.

Camilo iniciou a sua fala afirmando que recebia a missão de comandar o Ministério com “honra e senso de responsabilidade” e ressaltou o que considera abandono da Educação na gestão passada. “Vivemos tempos sombrios, quando o Brasil foi negligenciado nas mais importantes áreas. E a educação, sem dúvidas, foi uma das mais atingidas. O que é mais valioso, foi tratado como subproduto”, comentou.

Ele também lembrou que a prática ocorreu durante um momento de dificuldade, no caso, a pandemia de Covid-19. “Quando mais a educação precisou de apoio do governo federal, mais foi desprezada e esquecida”, reforçou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ex-governador do Ceará, o petista lembrou os bons resultados do Estado durante o discurso e reforçou a intenção de replicar o modelo de alfabetização na idade certa em todas as unidades federativas. “Encerro (o discurso) com frase de Paulo Freire: 'Ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão'. Vamos ao trabalho", concluiu.



No primeiro ano de mandato, Bolsonaro chegou a chamar Paulo Freire de “energúmeno" e declarou que a programação da TV Escola “deseduca” a população. O penúltimo ministro da Educação, Milton Ribeiro, criticou repetidas vezes o ministro e disse que não avaliava "tão positivamente" a trajetória do educador.

Tags