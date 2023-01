Cearense Weibe Tapeba é nomeado Secretário Especial da Saúde Indígena do governo Lula

O vereador de Caucaia Weibe Tapeba (PT) foi nomeado Secretário Especial da Saúde Indígena (Sesai) da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O primeiro indígena a assumir a pasta participará do processo de reformulação da secretaria, responsável por coordenar e executar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, mas deixada de lado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O comunicado foi realizado pela ministra da Saúde Nísia Trindade. O nome do parlamentar compôs a lista tríplice enviada ao presidente Lula para ocupar o Ministério dos Povos Indígenas. A pasta, porém, ficou com Sonia Guajajara (Psol).



O secretário é militante de movimento social e possui bacharel em Direito. Weibe coordenou a Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Ceará (Fepoince) e compõe o departamento jurídico da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espirito Santo (APOINME). Ele também integrou o Conselho Nacional de Políticas Indigenistas (CNPI).

No âmbito estadual, o vereador já foi conselheiro estadual de Políticas Culturais e atuou como conselheiro titular do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Weibe já atuou como assistente técnico e coordenador regional substituto da Coordenação Regional Nordeste 2 da Funai, atuando com povos indígenas dos estados do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí.

O membro do governo federal também integrou a equipe técnica do Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos da Arquidiocese de Fortaleza. Com o segundo mandato de vereador de Caucaia, Weibe tem sido referência na luta por direitos sociais. A atuação política também se deu no âmbito da coordenação do Setorial Indígena do Partido dos Trabalhadores e nas campanhas de seu pai, Dourado Tapeba.

"O movimento indígena está se fortalecendo nesse novo governo e agora com a nomeação de Weibe Tapeba para a pasta de saúde indígena (Sesai). É preciso estar ocupando esses espaços e fortalecendo a nossa luta", escreveu a Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (Apoinme), nas redes sociais.



Para a Articulação dos povos indígenas do Brasil (Apib), "o envolvimento do movimento indígena em espaços de tomada de decisão é fundamental para que o nosso futuro seja construído com a nossa participação".

