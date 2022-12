Justiça bloqueia perfis de Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo, da Jovem Pan

Apesar de residirem nos Estados Unidos, os comentaristas têm atuado nos últimos meses na defesa do presidente Jair Bolsonaro (PL), apoiando inclusive manifestações golpistas no Brasil e compartilhando ataques ao sistema eleitoral brasileiro

Comentaristas da rádio Jovem Pan, os analistas políticos Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo tiveram retidos nesta sexta-feira, 30, seus perfis no Twitter.

O próprio Constantino divulgou email da rede social informando que ele teria a conta bloqueada seguindo decisão judicial de uma ação que seguiria em segredo de Justiça. Na publicação, ele se disse vítima de "censura" e comparou a situação atual do Brasil com a da China, uma ditadura sem liberdade de expressão.

"Brasil = China. A 'democracia' venceu, o 'amor' petista é lindo! E todo 'jornalista' que aplaude essa censura é uma prostituta", publicou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar de residirem nos Estados Unidos, os comentaristas têm atuado nos últimos meses na defesa do presidente Jair Bolsonaro (PL), apoiando inclusive manifestações golpistas no Brasil e compartilhando ataques ao sistema eleitoral brasileiro. Como o caso ainda tramita em segredo de Justiça, não há ainda detalhes sobre as razões dos bloqueios dos perfis.

Sobre o assunto Comentarista da CNN Portugal é agredido por bolsonaristas no QG do Exércio no DF

Lula apaga provocação a Bolsonaro no Twitter com música "Tá na hora do Jair já ir embora"

Felipe Neto critica indicação de deputado do União Brasil nas Comunicações: "Lamentável"

Presidente em exercício, Mourão convoca rede nacional de rádio e TV para amanhã

Manifestantes começam a deixar acampamento no QG do Exército após live de Bolsonaro

Bolsonaro embarca para os EUA e deixa Brasil antes da posse de Lula

Bolsonaro critica ato terrorista, pede inteligência e chora em live de despedida

De despedida da Presidência, Bolsonaro faz pronunciamento nesta sexta, 30; acompanhe ao vivo

Tags