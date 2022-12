Felipe Neto critica indicação de deputado do União Brasil nas Comunicações: "Lamentável"

Deputado criticou uso da pasta como "moeda de troca" de Lula para conseguir apoio do União Brasil no Congresso

Um dos principais aliados de Lula (PT) nas redes sociais durante a eleição deste ano, o influenciador digital Felipe Neto criticou decisão do presidente eleito em nomear o deputado Juscelino Filho (União-MA) para o Ministério das Comunicações. O anúncio do parlamentar foi realizado na tarde desta quinta-feira, 29, quando Lula concluiu a divulgação do primeiro escalão de seu terceiro governo.

"É lamentável a escolha do PT e Lula de colocar um deputado qualquer do União Brasil como ministro das Comunicações. O cargo foi rifado por acordo político e governabilidade. O resultado é um sujeito sem experiência na área, gerindo algo tão importante", publicou o influenciar em mensagem nas redes sociais.

Felipe Neto disse ainda compreender a importância de o novo presidente "costurar apoios" no Legislativo, mas defendeu que a área das Comunicações fosse blindada do "toma lá, dá cá".

"Não tenho como não lamentar o quão triste é ver a pasta das Comunicações virando moeda de troca. Será que o PT e Lula não aprenderam ainda? Eles não viram que essas eleições foram vencidas justamente por conta das Comunicações?", afirma Neto.

"Minha esperança reside em apenas uma coisa… Que o PT tenha tido a inteligência de desidratar a pasta de Comunicações e tenha passado a maioria das atribuições para a Secom (Secretaria de Comunicações), que ficou sob o comando do PT. Qualquer outro cenário será péssimo", continua.

Apesar das críticas, Felipe Neto disse ainda considerar que o novo ministro é "oitocentas vezes melhor" que o atual gestor da área no governo Jair Bolsonaro (PL), Fábio Faria.

