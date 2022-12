Presidente em exercício, Mourão convoca rede nacional de rádio e TV para amanhã

Ele fará o pronunciamento no lugar do presidente Jair Bolsonaro

O senador eleito e presidente da República em exercício, Hamilton Mourão (Republicanos-RS), convocou cadeia nacional de rádio e TV para este sábado, 31, para divulgar uma mensagem de fim ano.

Ele fará o pronunciamento no lugar do presidente Jair Bolsonaro, que está neste momento em voo para os Estados Unidos. A mensagem de 7 minutos será veiculada amanhã às 20 horas. Com a ausência de Bolsonaro, Mourão seria a autoridade a passar a faixa para o presidente eleito Lula (PT), mas ele já antecipou que não irá fazer o gesto. Nessas circunstâncias, quem deve passar a faixa é o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Tags