Com ação no CE, PF cumpre 32 mandados por atos de vandalismo em Brasília

A Polícia Federal (PF) e a Polícia Civil do Distrito Federal deflagram, nesta quinta-feira, 29, uma operação contra suspeitos de envolvimento em atos de vandalismo em Brasília. Na ocasião, no dia 12 de dezembro, bolsonaristas teriam tentado invadir a à sede da Polícia Federal. Ao todo, as corporações cumprem 32 mandados de busca e apreensão, além de prisão.

Chamada de “Operação Nero”, a ação acontece simultaneamente nos estados do Ceará, Rondônia, Pará, Mato Grosso, Tocantins, São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. O objetivo da PF é identificar todos os manifestantes envolvidos nos atos de vandalismo, bem como eventuais financiadores.

"O conjunto da investigação buscou identificar e individualizar as condutas dos suspeitos de depredar bens públicos e particulares, fornecer recursos para os atos criminosos ou, ainda, incitar a prática de vandalismo", informou o órgão.

Entenda o caso

A investigação foi aberta após os acontecimentos da noite de 12 de dezembro. Até então, inconformados com a vitória e a posse iminente do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), diversos apoiadores de Jair Bolsonaro já demostravam atos cunho golpista, como incendiar veículos e depredar prédios públicos e privados.

O estopim foi a prisão, por dez dias, do indígena bolsonarista José Acácio Serere Xavante, por suspeita de insuflar manifestações antidemocráticas em vários pontos de Brasília. Os apoiadores de Jair Bolsonaro invadiram a sede do órgão federal, além de cercarem o hotel em que o presidente eleito petista estava hospedado.

Até o momento, a investigação apontou indício de crimes de dano qualificado, incêndio majorado, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Caso condenados, os suspeitos podem cumprir penas máximas de até 34 anos de prisão.

