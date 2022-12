Lula anuncia deputado cearense José Guimarães como líder do governo na Câmara

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou em entrevista coletiva, realizada nesta quinta-feira, 29 no CCBB, que o líder do Governo na Câmara dos Deputados será o parlamentar cearense e vice-presidente nacional do partido José Guimarães (PT-CE).

Natural de Quixeramobim, José Guimarães se formou em Direito e é deputado federal desde 2007. O parlamentar também foi líder do governo na Câmara durante o mandato da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2013.

O parlamentar também teve participação ativa durante a campanha presidencial do petista.

Para a liderança no Senado, Lula escolheu o senador Jaques Wagner (PT-BA), eleito para o cargo em 2018. Wagner já foi ministro das Relações Institucionais durante o mandato de Lula, além de ministro da Defesa do governo Dilma em 2015.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) foi escolhido para representar a liderança do governo no Congresso.

Além das lideranças de governo, o presidente eleito anunciou os nomes para o comando dos 16 ministérios que ainda estavam com titularidades indefinidas.