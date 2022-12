"Não vou desmobilizar nada", diz Bolsonaro sobre acampados em quartéis

O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, em reunião realizada na casa do ex-ministro das Comunicações Fábio Faria, que não vai desmobilizar os acampamentos organizados por apoiadores em protesto ao resultado das eleições deste ano: “Não mobilizei nada, então não vou desmobilizar nada”.



De acordo com informações do Estadão, além de aliados do presidente, o encontro contou com a presença de Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Na ocasião, Bolsonaro teria se isentado da responsabilidade das mobilizações.

Apoiadores do presidente ainda estão acampados em frente ao Quartel-General do Exército em alguns estados do país. Os manifestantes protestam contra a vitória do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que toma posse no dia 1º de janeiro, e promovem pautas golpistas, em que pedem por intervenção militar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os acampamentos reúnem barracas e tendas, além de contar com alimentação e banheiros químicos disponíveis. No último sábado, 24, bolsonaristas acampados em Fortaleza se reuniram em uma ceia coletiva.

Ainda na reunião com aliados, Bolsonaro teria afirmado que não fará “nenhuma aventura” no fim do mandato.

O presidente deve viajar para os Estados Unidos até sexta-feira, 30, e não participará da solenidade de entrega da faixa presidencial ao sucessor.

Sobre o assunto Governador do DF fala em acelerar desmobilização de acampamentos em QG

Pode haver 'retirada compulsória' dos acampamentos bolsonaristas, afirma Dino

Flávio Dino pede fim de acampamentos bolsonaristas

Acampamentos bolsonaristas viraram incubadoras de terroristas, diz Flávio Dino

Tags