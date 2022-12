Lula anuncia novos ministros nesta quinta-feira; veja lista

O anúncio aconteceu no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou pronunciamento nesta quinta-feira, 29, para anunciar o restante dos nomes que vão compor o quadro de ministros do futuro governo. O anúncio aconteceu no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, onde atua a equipe de transição do governo eleito.

Nova estrutura ministerial

- Gabinete de Segurança Institucional (GSI): Gonçalves Dias

- Secretaria de Comunicação Social (Secom): Paulo Pimenta

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

- Agricultura e Pecuária: Carlos Salas

- Integração e Desenvolvimento Regional: Waldez Góes

- Pesca e Aquicultura: André de Paula (PSD)

- Previdência Social: Carlos Lupi (presidente nacional do PDT, partido de Ciro Gomes)

- Cidades: Jader Filho

- Comunicações: Juscelino Filho

- Minas e Energia: Alexandre Silveira

- Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar: Paulo Teixeira

- Esporte: Ana Moser

- Meio Ambiente: Marina Silva (ex-ministra e deputada federal eleita)

- Planejamento e Orçamento: Simone Tebet (senadora e ex-presidenciável)

- Turismo: Daniela Souza

- Povos Indígenas: Sônia Guajajara

- Transportes: Renan Filho

Nomes divulgados anteriormente

- Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania: Silvio Almeida

- Ministério da Igualdade Racial: Anielle Franco

- Ministério das Mulheres: Cida Gonçalves (PT)

- Ministério do Trabalho e Emprego: Luiz Marinho (PT)

- Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome: Wellington Dias (PT)

- Ministério da Saúde: Nísia Trindade

- Ministério da Educação: Camilo Santana (PT)

- Ministério da Cultura: Margareth Menezes

- Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional

- Ministério da Economia: Fernando Haddad (PT)

- Ministério de Portos e Aeroportos: Márcio França (PSB)

- Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação: Luciana Santos (PCdoB)

- Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Serviços e Inovação: Geraldo Alckmin (PSB)

- Casa Civil da Presidência da República: Rui Costa (PT)

- Secretaria-Geral da Presidência da República: Márcio Macêdo (PT)

- Secretaria de Relações Institucionais: Alexandre Padilha (PT)

- Advocacia-Geral da União: Jorge Messias

- Ministério da Gestão e Inovação nos Serviços Públicos: Esther Dweck

- Controladoria-Geral da União: Vinícius Marques de Carvalho

- Ministério da Justiça e Segurança Pública: Flávio Dino (PSB)

- Ministério das Relações Exteriores: Mauro Vieira

- Ministério da Defesa: José Múcio Monteiro