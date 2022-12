Ao vivo: em coletiva, Lula anuncia últimos 16 ministros do governo

Coletiva de imprensa acontece no CCBB, em Brasília

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza pronunciamento, na manhã desta quinta-feira, 29, em entrevista coletiva no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), e deve divulgar os nomes dos ministros escolhidos para comandar as últimas 16 pastas da nova gestão.

O anúncio é transmitido ao vivo no canal oficial do Partido dos Trabalhadores (PT) no Youtube. Acompanhe ao vivo.