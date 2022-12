Com 35 emendas, Taxa do Lixo volta para comissão e tem votação adiada

O projeto que institui uma taxa para o recolhimento de resíduos sólidos, a chamada Taxa do Lixo, recebeu 35 emendas de vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza. Por isso, a matéria, que foi pautada na Casa nesta terça-feira, 13, precisou voltar para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A votação não tem data definida, mas deve acontecer nos próximos dias.



Pelo regulamento, existe a possibilidade que a taxa seja votada até a quinta-feira desta semana. As comissões têm prazo de uma sessão para avaliarem os pedidos de emendas. Uma reunião da CCJ está marcada já para a tarde desta segunda o que pode antecipar o processo de votação. No entanto, as emendas da matéria vão receber pedido de vistas de parlamentares da oposição.

O polêmico projeto tem dividido os parlamentares da Capital. Nesta segunda, 12, durante votação em comissão conjunta, a proposta foi aprovada em placar apertado: 7 votos a favor e 6 contra. E a vitória da atual gestão só foi possível porque dois dos vereadores tiveram direto a voto dobrado, por participarem de duas comissões.

A criação da Taxa do Lixo não é unanimidade nem no partido do prefeito José Sarto, o PDT. Dois parlamentares já se colocaram contra a medida: Júlio Brizi e Enfermeira Ana Paula. Ele teceram duras críticas tanto ao conteúdo do projeto em si como à forma acelerada como ele está tramitando, em contexto de dificuldades econômicas por parte da população.