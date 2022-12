Gardel Rolim é eleito presidente da Câmara Municipal de Fortaleza

A mesa é comandada pela maior bancada, do PDT, partido do prefeito Sarto

O vereador Gardel Rolim (PDT) foi eleito na manhã desta quinta-feira, 1º, presidente da Câmara Municipal de Fortaleza para o período 2023-2024. Houve apenas uma chapa inscrita e teve unanimidade de votos entre os 43 vereadores. Gardel foi líder do prefeito José Sarto (PDT) na Câmara. A mesa é comandada pela maior bancada, do PDT, partido do prefeito. Há acordo com a oposição, que ocupa espaço, com o PL.

A mesa diretora terá a seguinte composição:

Presidente: Gardel Rolim (PDT)

1º vice: Paulo Martins (PDT)

2º vice: Renan Colares (PDT)

3ª vice: Cláudia Gomes (PSDB)

1º secretário: Bruno Mesquita (Pros)

2º secretário: Fábio Rubens (PSB)

3ª secretária: Kátia Rodrigues (Cidadania)

1ª vogal: Ana Aracapé (PL)

2º vogal: Luciano Girão (Progressistas)

3ª vogal: Estrela Barros (Rede)

Assista à transmissão da sessão:

A votação foi nominal e aberta, com cada vereador chamado para expressar o voto de forma oral. Era possível votar na chapa única ou se abster.

O presidente eleito começou o discurso fazendo uma série de agradecimentos a Deus, familiares, políticos, assessores e eleitores. Em especial, ele destacou o prefeito José Sarto.

"Preciso agradecer de forma especial ao prefeito Sarto, que no início do mandato me convidou para ser seu líder na CMFor. Essa liderança me trouxe experiência, compromisso com o diálogo e me preparou melhor para essa responsabilidade de conduzir o Legislativo", comentou na tribuna.

Gardel destacou ainda que o legado do atual presidente da CMFor, Antônio Henrique (PDT). "Meu sentimento sobre a gestão de vossa excelência é que já é um dos maiores presidentes da Casa, porque deixou marcas a serem superadas por mim, e que não será fácil, que é a marca do diálogo, da construção coletiva e de conquistas", finalizou.



O vereador Gardel Rolim (PDT) foi eleito presidente da Câmara Municipal de Fortaleza nesta quinta, 1°. Em seu discurso, ele agradeceu a Deus pela vitória e disse que "não é pouca coisa" chegar ao comando do Legislativo da 5ª maior cidade do País.

@filipsilvas pic.twitter.com/vGoo5UH6sk — Jogo Político (@jogopolitico) December 1, 2022

A chapa eleita tomará posse em 1º de janeiro de 2023 e comandará o Poder Legislativo nos dois anos finais do mandato do prefeito Sarto — que poderá tentar a reeleição em 2024.

O atual presidente, Antônio Henrique, foi eleito deputado estadual. Ele presidiu a eleição da mesa, nesta quinta. Tomará posse na Assembleia Legislativa em fevereiro.

A nova mesa diretora da Câmara Municipal toma posse em 1º de janeiro de 2023.

O vereador Léo Couto (PSB), que chegou a se articular para concorrer, mas decidiu não disputar, participou da votação remotamente, devido a diagnóstico de Covid-19. Ele votou a favor da chapa de Gardel.

Havia dúvidas da presença do vereador Inspetor Alberto (PL), que enfrentava problemas de saúde, porém, o parlamentar compareceu a votação.

