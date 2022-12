Posse de Lula terá programação de shows com mais de 20 artistas; veja atrações

A posse do ex-presidente Lula (PT), marcada para o dia 1º de janeiro de 2023, em Brasília, contará com a apresentação de mais de 20 artistas brasileiros. Entre os shows já confirmados estão o de Pabllo Vittar, Duda Beat e Teresa Cristina. O evento está sendo organizado pela futura primeira-dama, a socióloga Janja da Silva, e ainda deve contar com a adesão de mais atrações.

“Artistas que tiveram conosco na nossa caminhada, que nos acompanharam durante a campanha, participaram do segundo turno. Nós já temos algumas confirmações para o dia 1º de janeiro. Temos mais de 20 nomes confirmados”, afirmou Janja em entrevista no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).



Janja disse que também enviou convites aos cantores Caetano Veloso e Emicida, mas nenhum dos dois confirmou, ainda, a participação no evento. Outra novidade é a homenagem a ser feita a duas artistas brasileiras que faleceram em 2022. Dois palcos receberão os nomes de Gal Gosta e Elza Soares.

Nas redes sociais, Janja afirmou que está preparando uma “grande festa”: “O Festival do Futuro vai acontecer em Brasília e vai celebrar a vitória e o governo que foi eleito por todas e todos que defendem um Brasil socialmente mais justo, mais democrático e mais humano”.



Estamos preparando uma grande festa para comemorar a posse do @LulaOficial presidente! O Festival do Futuro vai celebrar o governo que foi eleito por todas e todos que defendem um Brasil socialmente mais justo, democrático e humano. Em 01/01/23, a alegria vai tomar posse. pic.twitter.com/J5uYsbO6NL — Janja Lula Silva (@JanjaLula) November 30, 2022

Os shows devem começar assim que a cerimônia de posse, no Palácio do Planalto, for encerrada. A organização do evento atua para que as atividades culturais sejam iniciadas pela manhã, à tarde abra espaço para o evento institucional e o palco dos shows seja liberado a partir das 18h30min.

Veja a lista de atrações:

Pablo Vittar

BaianaSystem

Gabi Amarantos

Duda Beat

Martinho da Vila

Os Gilsons

Luedji Luna

Tereza Cristina

Fernanda Takai

Johnny Hooker

Marcelo Jeneci

Odair José

Otto

Tulipa Ruiz

Maria Rita

Chico Cesar

Valeska Popozuda