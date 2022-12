Gardel Rolim monta chapa para Mesa Diretora com 40% de participação feminina

O vereador Gardel Rolim (PDT) revelou os nomes integrantes da chapa encabeçada por ele para concorrer aos postos da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). A chapa é a única colocada para a presidência na Casa, contempla oito partidos e as mulheres representam 40% do total.

A lista conta com Gardel Rolim para o cargo de presidente e Paulo Martins (PDT) para vice-presidente. Além deles, Renan Colares (PDT) e Claudia Gomes (PSDB) concorrem 2° e 3° vice, respectivamente.

Os secretários que compõem a chapa única são Bruno Mesquita (Pros), Fábio Rubens (PSB) e Katia Rodrigues (Cidadania). Ana Aracapé (PL), Luciano Girão (PP) e Estrela Barros (Rede) são os suplentes.

Atualmente, a Mesa Diretora da CMFor é composta por três pedetistas: Antônio Henrique na presidência, Adail Júnior como 1° vice e Enfermeira Ana Paula como 2° vice. Eudes Bringel (PSB), Julierme Sena (União Brasil), Guilherme Sampaio (PT), Kátia Rodrigues e os suplentes Tia Francisca (PL), José Freire (PSD) e Cônsul do Povo (PSDB).

O vereador Leo Couto (PSB) era candidato à Presidência da CMFor, mas desistiu da disputa. Ele retirou sua candidatura publicamente, em nota no Instagram, onde escreveu que o senador Cid Gomes (PDT) pediu que abrisse mão da eleição.

"Após conversa com o senador Cid Gomes, homem íntegro e que também pensa o melhor para nosso Estado, houve um pedido do mesmo no sentido de abrir mão da candidatura, em nome da pacificação, após eleição estadual que gerou conflitos e divisões no projeto que tem ajudado a melhorar o Ceará”, escreveu.

A decisão foi vista como uma das estratégias para recompor a aliança entre PT e PDT no Ceará, desfeita após os partidos ficarem em lados opostos na disputa pelo Palácio da Abolição. A sigla do ex-governador Camilo Santana (PT) queria apoiar a reeleição da governador Izolda Cela (sem partido), enquanto o PDT decidiu pela candidatura do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT).

Sem entendimento possível, o PT acabou lançando o nome do deputado estadual Elmano de Freitas, que saiu vitorioso no primeiro turno.

"Leo Couto é atual vice-líder comigo, foi alguém que colaborou muito com a gestão do prefeito Sarto nesses dois anos. Obviamente, colocou o seu nome de forma democrática para uma análise, mas entendeu que nesse momento era melhor somar com a minha candidatura. Nós inclusive já conversamos", disse Gardel.

Até o momento Gardel Rolim conseguiu o apoio de 32 vereadores. Entre eles, membros da oposição como Ronivaldo Maia (sem partido), Julierme Sena, Carmelo Neto (PL), Priscila Costa (PL), Sargento Reginauro (União Brasil) e Danilo Lopes (Avante).

Rolim disse ao O POVO que já conversou com os 43 vereadores e espera o voto de todos eles.

