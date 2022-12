Deputado cearense eleito foi preso no dia do aniversário de 45 anos

O deputado estadual eleito Stuart Castro (Avante) foi preso nesta quarta-feira, 30, em uma operação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), na cidade de Itaiçaba, no Vale do Jaguaribe. Coincidentemente, a prisão aconteceu no dia do aniversário do empresário cearense, que nasceu no dia 30 de novembro de 1977 e completa hoje 45 anos de idade.

O parlamentar eleito é natural de Fortaleza e é acusado pelos crimes de peculato, falsidades material e ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa, supostamente por meio de desvio de recursos públicos e pagamentos indevidos. A operação foi coordenada pela Procuradoria de Justiça de Crimes Contra a Administração Pública (Procap) em parceria com a Policia Civil.

Nas redes sociais, o Castro já recebeu uma série de mensagens de parabéns de amigos e aliados. Ele é casado com a cirurgiã-dentista e vereadora Lyziane Bitar (PL), de Mulungu, com a qual tem duas filhas e um filho. O futuro deputado foi eleito por quociente partidário (QP) para vaga na Assembleia Legislativa do Ceará, após obter 17.243 votos para o primeiro mandato.

