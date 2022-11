Luizianne entrevista jornalista do WikiLeaks em São Paulo

A jornalista e deputada federal cearense Luizianne Lins (PT) entrevistou nesta sexta-feira, 25, o editor-chefe e porta-voz do WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, na TV PUC, em São Paulo. Hrafnsson e Joseph Farrell, outro membro da plataforma, fazem giro por países da América Latina em defesa da liberdade de Julian Assange. A entrevista ainda será veiculada.



Assange é o jornalista que publicou informações de mais de 700 mil documentos confidenciais dos Estados Unidos, referentes a atividades militares e de espionagem.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a equipe de transição, que prepara as bases sobre as quais ele começará a governar o País, em janeiro, terão reunião com os jornalistas.

Luizianne já foi professora do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará (UFC).

