Veja os nomes dos professores que irão receber precatórios do Fundef

O governo informou que os procedimentos do rateio ocorrerão por meio do Sistema de Precatórios, desenvolvido pela Secretaria da Educação

A Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc) divulgou na tarde desta sexta-feira, 25, a lista dos profissionais que devem ser beneficiados e beneficiadas com rateio dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). A divulgação foi anunciada mais cedo pela governadora Izolda Cela (sem partido).

Serão beneficiados cerca de 50 mil profissionais da educação, que estiveram na ativa na rede estadual entre 1998 e 2006. Um projeto de lei de autoria do Executivo e assinado por Izolda Cela garante o pagamento de 60% dos precatórios aos professores. O valor da primeira parcela, de acordo com a governadora, soma R$ 709,2 milhões, a ser pago em forma de abono.

Os 40% restantes serão usados em projetos pedagógicos e infraestrutura como: construção e reforma de escolas, compra de materiais e equipamentos.O governo informou que os procedimentos do rateio ocorrerão por meio do Sistema de Precatórios, desenvolvido pela Secretaria da Educação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O prazo para solicitação de recurso também estará no site. Nas redes sociais, todo o processo foi construído com "muito diálogo" entre o Governo do Estado e por representantes dos servidores públicos da educação e da cultura do Ceará (Apeoc). Ela defende que a ação buscou o "cumprimento do que determina a lei e a garantia do direito dos profissionais da educação".



A Seduc informa que qualquer duvida deve ser encaminhada para o e-mail precatorios@seduc.ce.gov.br. O autor do questionamento deve informar a dúvida, nome completo, CPF e data de nascimento.

Veja a lista completa clicando aqui ou no documento abaixo:



Lista Preliminar Precatorios Fundef by Filipe Pereira on Scribd





Tags