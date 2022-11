Saiba como se cadastrar para ver valores a serem recebidos do Fundef 

Profissionais do magistério também podem acessar o Sistema de Precatórios, elaborado pela Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc), para solicitar inclusão de nomes na lista de beneficiados

A Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc) divulgou na tarde desta sexta-feira, 25, os procedimentos que orientam as etapas a serem observadas pelos beneficiados e beneficiadas com rateio dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). A lista preliminar dos nomes que irão receber os valores já está disponível.

Os procedimentos do rateio ocorrerão por meio do Sistema de Precatórios, desenvolvido pela Secretaria da Educação. No sistema, já aberto para acesso, é possível realizar um cadastro inicial, onde o usuário deve informar seu CPF e senha. A plataforma oferece serviços, como a consulta do total remuneratório anual individual (TRAi).

Profissionais do magistério também podem acessar o sistema para solicitar inclusão do seu nome na lista de beneficiados e beneficiadas. A Seduc informa que a Comissão de Operacionalização não receberá e não analisará solicitações de revisão formalizadas por meio de processo físico ou fora do prazo. A averiguação dos processos ocorre desde às 8h do dia 30 de novembro até às 15 horas do dia 1º de dezembro.

A Seduc informa que qualquer duvida deve ser encaminhada para o e-mail precatorios@seduc.ce.gov.br. O autor do questionamento deve informar a dúvida, nome completo, CPF e data de nascimento.

