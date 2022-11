Confira cronograma para recebimento dos valores do Fundef no Ceará

Os procedimentos referentes ao pagamento do abono dos profissionais do magistério serão executados em etapas e poderão ser ajustados pela Comissão de Operacionalização

A Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc) divulgou na tarde desta sexta-feira, 25, as primeiras etapas para quem será beneficiado e beneficiada com rateio dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). O Sistema de Precatórios, já disponível aos profissionais do magistério, serve para o acompanhamento de todos os procedimentos que guiam o rateio dos valores.

Os procedimentos referentes ao pagamento do abono dos profissionais do magistério serão executados em etapas e poderão ser ajustados e reprogramados a partir das demandas a serem avaliadas pela Comissão de Operacionalização, como é o caso das solicitações de inclusão de nomes na lista.

Sobre o assunto Saiba como se cadastrar para ver valores a serem recebidos do Fundef

Veja os nomes dos professores que irão receber precatórios do Fundef

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira o cronograma de procedimentos:

1. Divulgação da lista preliminar dos beneficiários no site da SEDUC .

25/11/2022 a partir das 14 horas



2. Abertura do sistema para realização do Cadastro de Acesso e consulta do total remuneratório anual individual (TRAi).



A partir das 15 horas do dia 25/11/2022



3 – Solicitação de acesso para os que não estão na lista preliminar de beneficiários.

De 15 horas do dia 25/11/2022 às 17 horas do dia 29/11/2022.



4 - Análise da solicitação de acesso pela Comissão de Operacionalização.



De 8 horas do dia 30/11/2022 às 15 horas do dia 01/12/2022.



5- Abertura do prazo para Recurso sobre o total remuneratório anual individual (TRAi) de cada beneficiário.



De 15 horas do dia 01/12/2022 às 17 horas do dia 08/12/2022.



6- Análise do Recurso sobre o total remuneratório anual individual (TRAi) de cada beneficiário.



Até o dia 22/12/2022.



7- Resultado do Recurso do total remuneratório anual individual (TRAi).



A partir das 15 horas do dia 22/12/2022



8- Processamento:

Do montante remuneratório anual (MRAi) a partir do somatório de todos os totais remuneratórios anuais individuais (TRAi) de todos(as) beneficiários(as), a fim de obter o montante remuneratório anual (MRAi)

Do índice multiplicador anual (IMAi) a partir da divisão do total anual dos recursos do precatório (TAPi) percebidos pelo Estado e o montante remuneratório anual (MRAi)

Do valor individual anual do abono (VIAi) e do valor total do abono (VITA) de cada beneficiário



A partir das 15 horas do dia 22/12/2022 às 15 horas do dia 28/12/2022



9- Divulgação do valor individual anual do abono (VIAi) e do valor total do abono (VITA) de cada beneficiário, respectivamente



A partir das 15 horas do dia 28/12/2022



10- Abertura do prazo para Recurso sobre o valor individual anual do abono (VIAi) e do valor total do abono (VITA) de cada beneficiário, respectivamente (01 dia útil)



A partir das 15 horas do dia 28/12/2022 às 17 horas do dia 29/12/2022



11- Resultado do Recurso e divulgação do valor final individual anual do abono (VIAi) e do valor total do abono (VITA) de cada beneficiário.



A partir das 15 horas do dia 30/12/2022



12- Divulgação da lista final dos beneficiários no site da Seduc



A partir das 15 horas do dia 30/12/2022







Tags