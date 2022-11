Por recomendação médica, Lula assistirá estreia do Brasil na Copa em casa

Ideia inicial era que o petista assistisse jogo com a equipe de transição no CCBB, em Brasília

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acompanhará o jogo de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar na sua casa, em São Paulo. A decisão atende recomendações médicas. A proposição inicial, segundo informações do portal Uol, era que o petista assistisse o duelo contra a Sérvia junto à equipe de transição de governo, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília. A ideia, no entanto, foi descartada.

Estarão presentes no local, onde o grupo desenvolve os trabalhos, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o ex-ministro Aloizio Mercadante. Eles são coordenadores da equipe. No local, será distribuído pipoca, guaraná e um telão será improvisado para transmitir a partida da seleção, que ocorre a partir das 16 horas.

Além dos coordenadores da transição, políticos aliados, servidores e os que integram o grupo como voluntários foram convidados. Os petistas, conforme o Uol, prometem aderir às vestimentas verde e amarela da seleção brasileira, que ficou marcada como um dos símbolos dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar disso, os bolsonaristas têm evitado usar as camisas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nos dias de jogo da seleção, para não serem confundidos com torcedores. Eles realizam atos golpistas em diversas cidades do País, em reação a derrota do atual chefe do Executivo nas eleições.

Procedimento médico

A recomendação médica para que o presidente eleito permaneça em casa ocorre dias após o político realizar um procedimento no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para a retirada de uma lesão na laringe.

Uma leucoplasia da prega vocal esquerda havia sido identificada durante exames de rotina, antes da viagem do petista à Conferência sobre Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (ONU), a Cop 27.

O procedimento para a retirada da lesão foi realizado no último domingo, 20, e Lula recebeu alta já na segunda-feira, 21.

Sobre o assunto Partidos que apoiaram Bolsonaro rejeitam ação do PL e dizem que vitória de Lula é incontestável

É falso que equipe de Lula tenha 283 integrantes com média salarial de R$ 17 mil

Leo Suricate e vereador Gabriel Aguiar são anunciados para equipe de transição de Lula

Cientista político crê que governo Lula será ou de partidos aliados ou de frente democrática

Lula reage com humor sobre baiano de 6 dedos: "Só fui até o tetra, mas rumo ao hexa!"

Cid: Bolsonaro não tem "talento pessoal" para se firmar como líder da oposição a Lula

Bolsonaro quer anular os votos, mas só de algumas urnas; Lula toca a transição

Após cirurgia, Lula só viaja a Brasília na semana que vem

PL de Bolsonaro pede anulação de votos, alegando erros que teriam dado vitória a Lula

Tags