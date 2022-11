Leo Suricate e vereador Gabriel Aguiar são anunciados para equipe de transição de Lula

O influenciador digital Léo Suricate, co-criador da página Suricate Seboso, e o vereador de Fortaleza Gabriel Aguiar, ambos do Psol, foram anunciados nesta quarta-feira, 23, como membros da equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Eles atuarão no Grupo Técnico de Cidades.

A nomeação aconteceu logo após a entrada de oito deputados cearenses na equipe de transição petista, incluindo Luizianne Lins e José Guimarães. Nas últimas semanas, outros nomes do Ceará também foram convidados para integrar o grupo.

Léo Suricate



Léo Suricate tem 30 anos e foi candidato ao cargo de deputado estadual pelo Psol na coligação Federação Psol/Rede. Natural de Fortaleza, o influenciador também é membro do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Morador do Conjunto José Euclides, no Grande Jangurussu, e defensor de mutirão habitacional, das cozinhas solidárias e das Zonas Francas de Cultura, Tecnologia e Qualificação.

"Tem todas as questões sociais envolvidas nessa indicação, todo o lance da trajetória política de militância e não é para qualquer coisa e para qualquer GT. É um grupo que discute principalmente a pauta que eu discuto o tempo inteiro, o território e o direito à cidade. É um espaço que espero contribuir, construir e ajudar na construção de uma política pública para que diminuam os problemas", relatou o indicado.

O nomeado deve trabalhar ao lado do deputado federal Guilherme Boulos (Psol) no GT de Cidades. Ele esteve com Lula durante sua vinda ao Ceará no dia 30 de julho. No encontro, Léo declarou apoio ao presidente eleito e chegou a entregar um boné escrito “Vetin”, representando a juventude e a cultura da periferia de Fortaleza.



Gabriel Aguiar



Gabriel Aguiar é vereador de Fortaleza, biólogo e mestre em ecologia e recursos naturais pela Universidade Federal do Ceará (UFC), tendo recebido o prêmio de Aluno Destaque pela coordenação de seu curso. Ele exerce seu primeiro mandato na Câmara Municipal de Fortaleza, após receber 9.888 votos.

O pessolista integra a Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, na qual é vice-presidente, e possui cadeira na Comissão de Cultura, Esporte e Juventude. Também é vice-presidente da Frente Parlamentar pela Imunização contra Covid-19.

Gabriel atua na luta pela preservação da nossa fauna, flora e dos ecossistemas de Fortaleza. Por meio de suas pesquisas, defende que os problemas graves da cidade, como falta de saneamento, habitação e qualidade de vida, estão diretamente relacionados com o descaso em relação à preservação dos recursos naturais que resulta em uma cidade insustentável e desigual.

Tendo trabalhado por um ano como técnico na Comissão Especial do Meio Ambiente de São Gonçalo do Amarante, ganhou o Prêmio TCE Ceará Sustentável e desenvolveu o Plano de Logística Sustentabilidade para a Câmara da cidade. Gabriel também tem experiência integrando diversos conselhos, grupos de trabalho e equipes técnicas de projetos de conservação e gestão socioambiental.

