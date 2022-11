Lula reage com humor sobre baiano de 6 dedos: "Só fui até o tetra, mas rumo ao hexa!"

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) compartilhou nesta quarta-feira, 23, uma notícia sobre o baiano que tem seis dedos e, em tom de humor, afirmou: "rumo ao hexa".

O baiano Josevaldo de Almeida Thomé, morador do município de Conceição do Coité, viralizou nas redes sociais pelo excesso de dedos nas mãos e é apelidado de "Hexa" por conhecidos.

Com a chegada da Copa do Mundo, o apelido faz referência à possível conquista do hexacampeonato mundial pela seleção brasileira de futebol masculino.

Em postagem feita nas redes sociais, Lula escreveu que "só foi até o tetra", mas "rumo ao hexa", em apoio à Seleção.

Só fui até o tetra, mas rumo ao Hexa! https://t.co/pWwcdU8YYu — Lula (@LulaOficial) November 23, 2022

Em 1964, Lula perdeu o dedo mínimo da mão esquerda em um acidente de trabalho. Na época, ele atuava como torneiro mecânico em uma metalúrgica.

