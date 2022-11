Golpistas querem deixar de usar camisa da seleção para não serem confundidos com torcedores

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro sugerem usar preto e bandeiras do Brasil: "Estamos em luto, e em luta"

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que promovem atos golpistas para contestar a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sugeriram trocar as camisas da seleção para não serem confundidas com torcedores durante os dias dos jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2022.



Bolsonaristas compartilham mensagens nas redes sociais pedindo que os golpistas troquem as tradicionais vestimentas verde e amarelo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por outras opções. As informações são do UOL.

"Usar roupas escuras e bandeiras do Brasil. Nada de usar símbolo da CBF", dizia uma das mensagens compartilhadas por meio do WhatsApp. "Não estamos comemorando! Estamos protestando! No país do futebol, nossa batalha ganha de 10 a 0. Estamos em luto, e em luta. Usem preto", complementa o comunicado, conforme a reportagem.

Além de não serem confundidos com torcedores da seleção, bolsonaristas elencam como motivo para trocar a camisa da seleção a aversão ao técnico Tite. Apoiadores do presidente insistem na teoria que o treinador é defensor de pautas de esquerda e do PT, embora não exista qualquer declaração pública do profissional sobre o assunto.

No ano passado, o Tite foi perseguido por eleitores do Bolsonaro após o volante Casemiro dar uma declaração na qual indicava que não seria uma boa ideia realizar a Copa América no Brasil. O País estava em meio à pandemia da Covid-19.

Na época, circulou nas redes sociais uma imagem do treinador ao lado de Lula. No entanto, o registro era de 2012, quando o petista não era presidente e o profissional estava no Corinthians. Naquele ano, ele havia dirigido o elenco que venceu a Copa Libertadores da América.

A ideia dos bolsonaristas defendida nas plataformas digitais é que, durante os jogos da seleção, sejam usadas camisas brancas, pretas ou camufladas, "para a mídia não mentir dizendo que somos torcedores da Copa", conforme mensagens divulgadas nas redes.

