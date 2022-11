Favorito para seguir à frente da AL, Evandro recebe Wagner e deputados do União

Presidente do União Brasil no Ceará, o deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) se encontrou nesta segunda-feira, 21, com o deputado estadual Evandro Leitão, pedetista que preside a Assembleia Legislativa, na presença dos parlamentares eleitos pelo União Brasil. Quatro assentos foram conquistados pelo partido na Assembleia na última eleição, em outubro. A partir de fevereiro, serão preenchidos por Oscar Rodrigues, Felipe Mota, Sargento Reginauro e Firmo Camurça. É a terceira maior bancada da Casa, atrás das de PDT e PT, os ex-aliados que trilharam caminhos independentes na disputa ao Governo do Ceará. O governador eleito Elmano de Freitas (PT) quer o apoio da bancada trabalhista de 13 parlamentares, fatia relevante para a sua governabilidade, considerando o todo de 46.

A Câmara dos Deputados terá Fernanda Pessoa (União Brasil), também presente ao encontro. É o primeiro mandato federal dela, ocupando uma das duas "funções" antes exercidas pelo pai Roberto Pessoa, atual prefeito de Maracanaú. O clima é favorável à recondução de Evandro ao posto mais cobiçado do Legislativo, ainda que ele não se coloque oficialmente como candidato.

Wagner afirmou ao O POVO que a conversa com Evandro teve o sentido de assegurar os espaços do União nas comissões importantes da Casa, como a de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), de Orçamento, Finanças e de Tributação e Fiscalização e Controle. E, claro, pleitear espaço na Mesa Diretora e seus nove lugares, se incluídas na soma as três suplências: presidente; vice-Presidente; 2º vice-Presidente; 1º Secretário; 2º Secretário; 3º Secretário; 4º Secretário; 1º, 2º e 3º suplentes. .

"Então, são comissões importantes que terão com certeza representantes do União Brasil. A gente não sabe ainda quais serão os candidatos. O próprio Evandro não se coloca como candidato ainda. Então, colocadas as candidaturas, a gente vai ver quais são elas e dialogar. Está distante ainda do processo, que acontece só em fevereiro, mas o União Brasil tem abertura pra conversar com quem quer que seja os candidatos para ver qual o que melhor vai representar os interesses do partido lá na Assembleia e do estado do Ceará", respondeu Wagner ao O POVO.

Um dos critérios que norteia o preenchimento das comissões, "tanto quanto possível", como reza o Regimento Interno, é o da proporcionalidade partidária ou de blocos partidários. Maior a bancada, maior probabilidade de estar em espaços relevantes. Os partidos podem se organizar em blocos para terem condição de cobiçar espaços mais relevantes. É um critério que concorre com o político.

Veja aqui as bancadas eleitas

PDT

Evandro Leitão, Sérgio Aguiar, Romeu Aldigueri, Cláudio Pinho, Osmar Baquit, Guilherme Landim, Marcos Sobreira, Jeová Mota, Antônio Henrique, Lia Ferreira Gomes, Queiroz Filho, Oriel Nunes e Salmito Filho.

PT

Fernando Santana, De Assis Diniz, Moisés Braz, Josefa Medeiros Farias, Júlio César Filho, Juliana Lucena, Manoel Missias Bezerra e Larissa Gaspar.

União

Firmo Camurça, Oscar Rodrigues, Reginauro Sousa Nascimento, Felipe Mota.

PL

Carmelo Neto, Marta Gonçalves, Dra. Silvana, Alcides Fernandes.

MDB

Agenor Neto, Danniel Oliveira , Davi de Raimundão.

Progressistas

Jose Albuquerque, João Jaime, Leonardo Pinheiro.

PSD

Gabriella Aguiar, Lucílvio Girão, Fernando Hugo.

Republicanos

David Durand, Apóstolo Luiz Henrique.

PCdoB

Alysson Aguiar

Psol

Renato Roseno

Cidadania

Luana Ribeiro

PSDB

Emília Pessoa

Avante

Stuart Castro

PMN

Lucinildo da Frota Brito

