Alexandre de Moraes cancela passaporte de Allan dos Santos, diz site

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, cancelou o passaporte do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos. A decisão dificulta a permanência de Allan nos Estados Unidos, onde o bolsonarista mora desde 2020. O blogueiro fica impossibilitado de mudar ou visitar outros países saindo do solo norte-americano e ficaria como indocumentado.

A informação é da coluna de Rodrigo Rangel, do site Metrópoles. Moraes teria comunicado hoje a ordem ao Itamaraty, que foi repassada para a embaixada brasileira nos Estados Unidos, afirma o jornalista.

Em outubro de 2021, o ministro ordenou a prisão preventiva do dono do canal Terça Livre, no âmbito do inquérito das milícias digitais. Allan permanece foragido nos Estados Unidos desde então, embora costume se fazer presente em eventos públicos. Ele teria de ser extraditado para responder pelos crimes no Brasil.

Vídeos publicados na internet mostram o blogueiro foragido da Justiça brasileira depois de ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal, participando da manifestação contra os ministros da Corte em Nova York. Ele visto na última semana em uma manifestação contra a Corte, onde atacou um brasileiro após ter confundido ele com o CEO da Natura.

O ministro do Supremo já pediu a inclusão do nome de Allan dos Santos na lista de procurados pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), o que ainda não ocorreu. Sem esse requisito, os Estados Unidos não podem emitir o alerta máximo que faz com que autoridades busquem os investigados e façam a extradição.

Também por decisão de Moraes, o bloqueio teve suas contas bancárias do influenciador bloqueadas os pagamentos aos canais suspensos no YouTube, Twitch, Twitter, Instagram e Facebook.

