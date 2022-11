Natália Herculano se desfilia do PSDB: "Com grande satisfação"

A ex-primeira-dama de Fortaleza Natália Herculano anunciou desfiliação do PSDB nesta segunda-feira, 21, oito meses após ingressar na sigla. Ele concorreu pela legenda à Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) nas eleições deste ano, mas não consegui se eleger.

Nas redes sociais, Natália compartilhou um print de certidão emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informando que ela já não está filiada a nenhum partido político. A imagem veio acompanhada da seguinte mensagem: "Gente, é com grande satisfação que torno pública a minha desfiliação partidária, por razões mais que óbvias", escreveu.

Quando se filiou ao PSDB, em março deste ano, Natália chegou a ser cogitada para ser candidata a deputada federal. Em agosto, na reta final do prazo para o registro de candidaturas na Justiça Eleitoral, ela decidiu disputar vaga no parlamento estadual.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O senador Tasso Jereissati (PSDB) era um dos incentivadores da postulação da ex-primeira-dama, mas a relação entre os dois ficou abalada após a queda de braço pelo comando do partido entre Tasso e o suplente de senador Chiquinho Feitosa, a quem Natália se aliou no processo de divisão interna.

Já durante a campanha, a candidata foi às redes sociais reclamar que estaria sendo vítima de violência política de gênero, sendo preterida no repasse de verbas do fundo eleitoral. "Eu me sinto perseguida politicamente", disse à época em vídeo divulgado com críticas a Tasso.

Nas eleições, Natália recebeu 2.833 votos, ficando muito distante de conseguir uma das 46 cadeiras da AL-CE. Na publicação desta segunda-feira, 21, ela não informou se pretende se filiar a uma nova legenda.

Sobre o assunto PT vai pedir apurações sobre declarações de Augusto Nardes ao TCU e ao STF

Cirurgia de Lula teve biópsia 'em tempo real' e durou 40 minutos

Presidente de Câmara acusa deputado eleito de tentar atraí-lo "para roubar"

STF faz audiência pública para debater população em situação de rua

Tags