Presidente de Câmara acusa deputado eleito de tentar atraí-lo "para roubar"

Darlan Lobo, que comanda o Poder Legislativo de Juazeiro do Norte, diz ter recebido oferta ilícita do deputado federal eleito Yury do Paredão, que nega as irregularidades

O presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Darlan Lobo (MDB), acusou o deputado federal eleito Yury do Paredão (PL) de propor participação em um suposto esquema de fraude a licitação. A oferta teria sido feita antes das eleições e envolveria favorecimento a uma empresa sediada em Recife (PE). O vereador disse ter provas sobre a denúncia. Yury nega qualquer irregularidade.

O presidente levantou a acusação durante a sessão ordinária da última quinta-feira, 17, enquanto comentava a eleição da mesa diretora da Casa, marcada para esta terça-feira, 22. A vereadora Yanny Brena (PL), irmã de Yury, deve ser eleita presidente. Darlan chegou a anunciar candidatura à reeleição, mas desistiu.

Em recado endereçado a Yanny, o presidente afirmou: “O problema com o seu irmão é que ele veio me chamar para roubar aqui dentro”, acusou. Segundo Darlan, Yury teria o procurado para sugerir que a Câmara fizesse a aquisição de um sistema de isolamento acústico de uma casa de shows desativada de Juazeiro do Norte.

“[Ele] Veio me chamar para licitar, para colocar aqui no plenário desta casa uma acústica lá da Vila Mix. Veio pedir para colocar uma empresa lá do Recife para ganhar as licitações… seu irmão, os vereadores aqui sabem”, emendou.

Yanny reagiu: “Você tem como provar isso?”, ao que Darlan respondeu: “Tenho”. “Pois prove, é bom ir para a Polícia provar, porque isso é muito sério”, retrucou a vereadora.

De acordo com o presidente, o deputado eleito teria atuado nos bastidores para levar a irmã ao posto máximo da Câmara, em retaliação às negativas para a suposta oferta ilícita. Darlan ainda indicou que Yury teria o convidado para conspirar contra o prefeito Glêdson Bezerra (Podemos).

“Toda a raiva dele é essa. Me pegou aqui um dia dizendo que ia pagar a uma banca de advogados para cassar Glêdson e eu disse que não queria”, declarou. O momento, segundo o parlamentar, teria sido testemunhado por outros vereadores, além de servidores da Casa legislativa.

Veja vídeo

O POVO procurou o deputado federal eleito Yury do Paredão para comentar a acusação, mas não recebeu resposta até a publicação desta matéria. Ele respondeu a Darlan por meio das redes sociais, negando as irregularidades e relembrando o afastamento do vereador, em 2021, por suspeita de crime contra a administração pública.



“Lamento muito a postura do atual presidente. O desespero é notório porque perdeu a eleição [da mesa diretora, marcada para esta terça-feira, 22/11]. Se eu chamei ele para roubar como ele fala, ele como autoridade deveria ter me dado voz de prisão”, rebateu Yuri.

“Sem falar que eu nunca fui afastado de nenhum cargo público e nem sou suspeito de ser chefe de quadrilha por desvio em licitação. Já ele não sei se pode falar o mesmo. Irei tomar as providências jurídicas necessárias”, finalizou o deputado eleito.

Darlan e os vereadores Capitão Vieira (PTB) e Beto Primo (PSDB) foram afastados dos mandatos em novembro do ano passado, no âmbito das investigações relacionadas à operação Públio Varínio, da Polícia Civil do Ceará. O inquérito apura a participação dos parlamentares em um suposto esquema criminoso de exploração do jogo do bicho.

Em maio deste ano, os três vereadores retornaram à Câmara após o fim do prazo do afastamento cautelar. Uma resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) impede que os mandatos parlamentares sejam suspensos por mais de seis meses.

Darlan preside a Câmara de Juazeiro do Norte há dois biênios consecutivos (2019-2020 e 2021-2022). Para a eleição da Mesa Diretora desta terça-feira, Yanny Brena concorre em chapa única. Ele deve se tornar a primeira mulher presidente do Poder Legislativo da Terra do Padre Cícero.

Vereadora de primeiro mandato, Yanny Brena tem 26 anos e foi eleita em 2020 com 3.956 votos, obtendo a segunda maior votação da disputa proporcional. Já Yury, conhecido pela atuação empresarial no ramo do entretenimento, concorreu à Câmara dos Deputados pela primeira vez neste ano e foi um dos cinco deputados eleitos pelo PL, com mais de 90 mil votos.

