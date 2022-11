Bolsonaristas fazem sinais de luz para o céu e internautas sugerem: "Pedindo ajuda extraterrestre"

Circula desde domingo, 20, um vídeo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) se reúnem em círculo em Porto Alegre (RS) enquanto fazem sinais de luz em direção ao céu. No centro do grupo, há uma placa com a palavra "SOS". O autor do vídeo afirma que os bolsonaristas estariam pedindo ajuda a extraterrestres.

Na gravação, os bolsonaristas colocam o celular na cabeça com o flash do aparelho ligado e fazem sinais para o céu. Uma mulher diz "SOS". Em seguida, outros apoiadores do atual presidente pedem:"Olha para nós, general".

Apoiadores do presidente Bolsonaro se reúnem em círculo enquanto fazem sinais de luz em direção ao céu. Autor do vídeo afirma que os bolsonaristas estariam pedindo ajuda a extraterrestres. pic.twitter.com/wjEQuqk84q Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine November 21, 2022

O vídeo original foi postado pelo fotógrafo Marcelo Nunes em perfil no Facebook. Ele conta que estava voltando para casa após um passeio de bicicleta quando foi surpreendido pela manifestação na esquina de onde mora. Segundo ele, o grupo também estaria ajuda de um "general" não identificado.

"Filmei essa pérola dos golpista pedindo ajuda extraterrestre com celular na cabeça, fazendo sinais de luz e pedindo ajuda do 'general'. Na esquina da minha casa", escreveu o usuário. Outros usurários sugerem que os apoiadores estavam tentando reproduzir código morse ou participando de uma gravação aérea no local.

Vestidos de verde e amarelo e segurando bandeiras do Brasil, os manifestantes questionam os resultados das eleições e pedem a intervenção para evitar a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Inconformados com a derrota de Bolsonaro, muitos de seus apoiadores acreditam que as Forças Armadas devem impedir a posse de Lula. A Constituição Federal veta qualquer tipo de intervenção das instituições militares no processo político brasileiro.



