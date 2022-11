Elmano reúne equipe de transição com secretários de Segurança e de Administração Penitenciária

"Estamos reunidos com a SSPDS para apresentação dos principais dados e programas das Políticas de Segurança Pública do Governo do Estado"

O governador eleito Elmano Freitas (PT) esteve nesta quarta-feira, 16, com a vice-governadora eleita Jade Romero (MDB), além dos demais membros da equipe de transição, em reunião na Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Na sequência, ele se encontrou com outro titular de pasta relacionada à segurança pública, o secretário Mauro Albuquerque, da Administração Penitenciária.

"Estamos reunidos com a SSPDS para apresentação dos principais dados e programas das Políticas de Segurança Pública do Governo do Estado", escreveu Elmano no Instagram.