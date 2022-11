Supremo ordena cancelamento do passaporte de Allan dos Santos

O Ministério das Relações Exteriores informou nesta segunda-feira, 21, ter recebido um ofício do Supremo Tribunal Federal determinando o cancelamento do passaporte do blogueiro Allan dos Santos, foragido da Justiça que atualmente se encontra nos Estados Unidos.

Allan é alvo de diferentes investigações que tramitam no Supremo, como o inquérito das milícias digitais e o das fake news. Foi no bojo do primeiro que o blogueiro teve sua prisão preventiva decretada, mas a ordem ainda está em aberto. Já houve inclusive pedido para que o nome do investigado seja incluído na lista de Difusão Vermelha da Interpol, que lista procurados internacionais.

Dos EUA, o aliado do presidente Jair Bolsonaro segue atacando os ministros do Supremo, tendo participado de ato em frente ao hotel onde magistrados ficaram hospedados em Nova Yorque na semana passada.

A informação sobre o cancelamento do passaporte de Allan dos Santos foi divulgada pelo portal Metrópoles e confirmada em nota pelo Itamaraty. "O Ministério das Relações Exteriores recebeu ofício do STF determinando o cancelamento do passaporte em questão pela autoridade emissora. O MRE não comenta casos concretos de cooperação jurídica em andamento", registrou o comunicado da pasta.

O processo da extradição de Allan dos Santos foi marcado por acusações de servidores do Ministério da Justiça, que relataram ter sofrido pressão interna para impedir que o blogueiro seja trazido de volta ao Brasil. A Polícia Federal apura se houve tentativa de interferência indevida no procedimento.

