Evandro Leitão assume pela segunda vez interinamente o Governo do Ceará

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), Evandro Leitão (PDT), vai ficar à frente do Governo do Estado por seis dias, a partir desta terça-feira, 21. O parlamentar substituirá a atual chefe do Executivo Izolda Cela (sem partido) durante o período em que ela estiver em viagem à Inglaterra.

É a segunda vez que o parlamentar fica a frente do Palácio da Abolição. A primeira foi em outubro do ano passado, quando o então governador Camilo Santana (PT) e a então vice-governadora Izolda viajavam para a Europa.

“Tenho a honra de assumir pela segunda vez o Governo do Estado do Ceará, nesta terça-feira (21/11), com a viagem da governadora Izolda Cela à Inglaterra”, anunciou o deputado que é o primeiro na linha de sucessão.

Izolda deve participar do evento "Encontro de Lideranças", na Universidade de Oxford. O seminário é organizado pela Fundação Lemann. Nas redes sociais, a governadora agradeceu o convite para participar do evento internacional.

“Em virtude da viagem, o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, assume como governador em exercício até o dia 27. Desejo um ótimo trabalho e boa sorte ao presidente Evandro na condução do Governo do Estado”, disse Izolda.

O pedetista disse que permanece no poder Executivo “com o propósito de união e desenvolvimento do nosso Estado, seguimos trabalhando pelo bem do povo cearense”.



