Izolda sanciona lei que garante pagamento de precatórios do Fundef a professores do Ceará

A governadora Izolda Cela (sem partido) sancionou nesta sexta-feira, 18, a lei que garante o pagamento de 60% dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) aos professores da rede pública de ensino.

A matéria foi aprovada ontem, 17, pela Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE). Pelas redes sociais, a governadora informou que ao menos 50 mil profissionais do magistério serão beneficiados. Os pagamentos são destinados aos professores que estiveram em exercício entre os anos de 1998 e 2006.

"O valor da primeira parcela, de R$ 709,2 milhões, será rateado em forma de abono aos profissionais. O Governo do Estado ingressou, em setembro, com pedido junto ao STF para a transferência do dinheiro à Caixa Econômica Federal, para podermos realizar o pagamento aos professores", explicou Izolda em publicação no Twitter.

Sancionei nesta sexta-feira o projeto de lei que garante o pagamento de 60% dos precatórios do Fundef aos nossos professores. No total, serão beneficiados 50 mil profissionais da educação, que estiveram em exercício entre 1998 e 2006. + pic.twitter.com/2EFfRoeLcY — Izolda Cela (@IzoldaCelaCe) November 18, 2022

O projeto de lei foi encaminhado pelo Poder Executivo à AL-CE na quarta-feira, 16, após reunião da governadora com o sindicato que representa os servidores públicos da Educação no Estado. O texto reserva um montante de R$ 709 milhões para o pagamento aos professores. A quantia, que representa 60% dos precatórios, será reteada entre os mais de 50 mil profissionais com base em critérios específicos.

