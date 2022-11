Abertura do Ceará Natal de Luz ocorre no dia 18 de novembro

Com o tema “Plante amor, Seja Luz!", a 26ª edição do Ceará Natal de Luz foi lançada na manhã desta sexta-feira, 4. A iniciativa alusiva às festas de final de ano e o espírito fraterno que tem como foco central o nascimento de Jesus e o amor entre as pessoas, será realizada entre os dias 18 de novembro e 23 de dezembro, e também tem como foco a conscientização ambiental e o cuidado com o planeta.

Realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL de Fortaleza, por meio do Instituto CDL de Cultura e Responsabilidade Social, o evento este ano atinge uma marca histórica na sua trajetória, com a distribuição de dois milhões de mudas de árvores, trocadas por garrafas PET.

“Ao longo de todos esses anos, sempre seguimos firmes com esse compromisso em prol da conscientização ecológica no nosso Estado. O evento tem em seu DNA um compromisso verde com ações que iluminam e incentivam o sentimento de proteção ao nosso planeta para o equilíbrio ecológico.

Em 2022, nosso objetivo é conscientizar a população para que todos também abracem essa causa”, explica Assis Cavalcante, presidente da CDL de Fortaleza e do Instituto CDL de Cultura e Responsabilidade Social.



Homenagem

Além de iluminar a cidade com uma decoração branca, dourada e verde, o Ceará Natal de Luz, este ano, também faz uma homenagem ao seu idealizador, Pio Rodrigues Neto. Construtor, ambientalista, solidário e poeta, o empresário coordenou o evento e deu esse tom ecológico por 17 anos.

Coral da Luz e Caminhão da Luz

A partir do próximo dia 18, o tradicional Coral da Luz, um dos ícones do evento, vai fazer sua tradicional apresentação das sacadas do Hotel Excelsior, todos os dias, a partir das 18 horas.

Aproximadamente 130 crianças prometem encantar o público com músicas natalinas tradicionais e canções de autoria do Maestro Poty Fontenelle.

Para fazer parte do Ceará Natal de Luz, elas precisam ser estudantes de escola pública ou ter bolsa integral na rede particular, manter notas na média e participar de teste de voz.

Assis lembra ainda que nos últimos anos, por conta da pandemia, a iniciativa se remodelou, levando um caminhão de Natal para os bairros. “Isso deu tão certo, vimos de forma tão positiva, que esse ano, além dos pontos tradicionais de apresentações e ações, como a Praça Portugal e a Praça dos Ferreira, vamos manter o caminhão itinerante, levando as crianças do coral para cantar em todos os cantos da cidade”, destacou.

Assim, o Caminhão da Luz também é um dos destaques da 26ª edição. Todo iluminado e decorado com os adornos de Natal, o Coral percorrerá por diversos pontos da cidade, levando a magia natalina a todas as regiões da Capital cearense.



Abertura oficial

A abertura será no dia 18 deste mês, sexta-feira, a partir das 17h, na Praça do Ferreira, no Centro da cidade. Com roteiro do grupo teatral Blitz, o evento contará, além dos atores, com uma história projetada, apresentações de Marcos Lessa, acompanhado da Orquestra Villa Lobos regida por Poty Fontenelle, e Fafá de Belém.

A tão aguardada chegada do Papai Noel vem com efeitos especiais para encantar a criançada e os adultos. O Ceará Natal de Luz conta com a direção artística do Maestro Poty Fontenelle, apelido carinhoso do músico Potiguar Fernandes Fontenele.

Operação Centro Seguro

Também no dia 18, porém ainda pela manhã, as forças de segurança do Estado, em conjunto, lançam a operação Centro Seguro. O objetivo é coibir a criminalidade nas vias do Centro da cidade e imediações, além de garantir a segurança das pessoas que frequentarão as lojas para fazer compras de fim de ano.

Segundo o coordenador Geral de Operações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), coronel George Stephenson Batista Benício, todo o efetivo e patrulhamento é reforçado no quadrilátero do centro para dar mais segurança à população.

Ele lembra que a ação inicia já em novembro, mas que é a partir de 19 de dezembro que o efetivo é dobrado naquela região, passando a contar com mais de 200 policiais militares em rondas a pé, a cavalo e motorizadas.

O Corpo de Bombeiros também possui um plano de emergência, prevenção e combate à incêndios específico para a região, neste período do ano em que os estoques e movimentação aumentam. Participam também a Polícia Civil, Guarda Municipal e a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

Árvores de redes com espetáculo de luzes e som

A tradicional e original árvore de Natal de redes aclamada por cearenses e turistas estará presente nas Praças do Ferreira (25 metros de altura), no Centro, e na Praça Portugal (36 metros de altura), na Aldeota. O produto artesanal foi usado pela primeira vez para a construção das árvores de Natal da Capital cearense, em 2007. Projetadas pelos arquitetos Pablyto Leivio e Denise Braga, da DP Arquitetura, as árvores de redes são confeccionadas em lycra branca, proporcionando um efeito luminoso gerado pelos refletores e lâmpadas no período noturno.





Os elementos e a iluminação do Natal de Luz deste ano são inspirados nos traços de Mino Castelo Branco. Nos mais diversos formatos e tamanhos, adornos como anjos, estrelas, sinos, pinheiros, jangadas, revoada de pássaros, dentre outros, enfeitarão 33 logradouros e edifícios, entre órgãos, entidades e prédios públicos.



São eles: Av. Beira Mar, Av. Barão de Studart, Av. Desembargador Moreira, Av. Monsenhor Tabosa, Calçadão da Praia de Iracema, Rua Floriano Peixoto (Praça do Ferreira), Praça Cristo Redentor, Praça do Ferreira, Praça Estação das Artes, Praça José de Alencar, Praça Luíza Távora, Praça Portugal, Câmara Municipal de Fortaleza, Centro Cultural BNB, Edifício Cineteatro São Luiz, Estoril, Fórum Clóvis Beviláqua, Hotel Excelsior, Instituto do Ceará, Museu da Indústria, Palácio da Abolição, Paço Municipal, Secretaria da Fazenda do Ceará, Secultfor, Tribunal Regional do Trabalho, Vice Governadoria, Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, Federação das Câmaras Dirigentes Lojistas do Ceará e Federação das Indústrias do Estado do Ceará.

Consciência ambiental

A campanha pelo verde que troca garrafas plásticas por mudas teve início em 2007 e tinha a meta de plantar 1 milhão de árvores até 2017, mas a marca foi alcançada três anos antes, em 2014, quando foi fincada uma muda de pau-brasil na Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza. Entre as espécies distribuídas estão mudas de caju, acerola, goiaba, palmeira, noni, sapoti, pitanga, ata, graviola, manga, açaí e ipê.



“O pensar verde faz parte do alicerce do Ceará Natal de Luz para além do oxigênio que é gerado, do lixo que é retirado e da redução do aquecimento global. A partir desta iniciativa, também é gerado um bônus de energia para ajudar na manutenção da Associação Nossa Casa Mãe África, localizado no bairro Granja Lisboa”, reforça o presidente da CDL de Fortaleza.



O Ceará Natal de Luz 2022 é uma realização do Ministério do Turismo, através da Lei de Incentivo à Cultura, do Instituto CDL de Cultura e Responsabilidade Social e da CDL de Fortaleza.

O evento conta com o patrocínio das seguintes empresas e instituições: Prefeitura Municipal de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secultfor), Fábrica Fortaleza, FIEC, Assembleia Legislativa do Ceará, Banco do Nordeste, Casa Pio, Enel, Café Santa Clara, Cerbras, Newland, Normatel, Aço Cearense e Unimed Fortaleza. Tem apoio do Sistema Verdes Mares, Governo do Estado do Ceará, por meio da Casa Civil, Câmara Municipal de Fortaleza, Indaiá, Faculdade CDL e Sindiônibus. (com assessoria da CDL Fortaleza)



