Izolda diz não ter expectativa de ser ministra, mas tem "disposição de aprender"

Governadora comparou "missão" de assumir o Ministério da Educação com a tarefa de liderar o Governo do Ceará

Cotada para o Ministério da Educação (MEC) no terceiro mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a governadora Izolda Cela (sem partido) disse nesta sexta-feira, 18, que se sente honrada por ter o nome lembrado para o cargo, mas revelou não ter expectativas de assumir a pasta. Ela ressaltou, contudo, que tem "disposição de aprender" caso seja escalada para a "missão".

A governadora pontuou que a possibilidade de ser indicada para o primeiro escalão do futuro governo ainda não passou do campo da especulação. Questionada se estaria preparada para chefiar o MEC caso fosse convidada pelo presidente eleito, Izolda respondeu que, por ora, todas as suas atenções estão voltadas para a reta final do mandato no Executivo estadual.

"Essa especulação aí que algumas pessoas falam, claro que pra mim é honroso, de alguma maneira meu nome ser lembrado, não deixa de ser, mas na verdade eu não crio expectativas com relação a isso não. Eu estou mais mesmo aqui no serviço, finalizando, concluindo essa gestão e focada nisso", assinalou Izolda em entrevista exclusiva ao O POVO.

Na sequência da resposta, a governadora ponderou que um eventual convite para assumir a pasta Federal seria uma "missão" equivalente à tarefa de liderar o Governo do Estado, cuja titularidade ela assumiu em abril deste ano após a renúncia do agora senador eleito Camilo Santana (PT).

"A pergunta é difícil, né? 'está preparada'? A gente é sempre... os desafios... não é que eu me sinto preparada, eu me sinto sempre com disposição de aprender e de, quando é o caso, como foi essa missão aqui como governadora, de procurar fazer o melhor possível", finalizou.

A fala da governadora foi durante o intervalo dos shows de abertura da 26ª edição do Ceará Natal de Luz, na Praça do Ferreira, em Fortaleza. O evento é realizado pelo Instituto CDL de Cultura e Responsabilidade Social e pela Câmara de Dirigentes Logistas de Fortaleza (CDL) de Fortaleza. Izolda foi ao local acompanhada da esposa do governador eleito Elmano Freitas (PT), Lia Freitas.

Foi a primeira vez que a governadora comentou a possível indicação ao MEC, após o seu nome ganhar força para a vaga nas últimas semanas. Desde a vitória de Lula, Izolda figura como nome favorito a ser nomeada para o cargo, ao lado da senadora e ex-candidata a presidente Simone Tebet(MDB).

Outro nome cotado para a vaga é o ex-titular da pasta Fernando Haddad (PT), mas o entorno do presidente eleito comenta que até mesmo o ex-ministro teria preferência por Izolda no comando do Ministério.

A governadora cearense também tem o apoio público da presidente do movimento Todos pela Educação Priscilla Cruz, que disse enxergar em Izolda o perfil "técnico-político" ideal para encabeçar o MEC. "Ela sabe muito bem como funciona a máquina, como lidar com o Legislativo, como transitar nos ambientes políticos", sublinhou Cruz em entrevista à Rádio CBN no começo de novembro.

No começo da semana, o nome da governadora voltou a subir na bolsa de apostas para o primeiro escalão de Lula após o marido dela, o ex-prefeito de Sobral Veveu Arruda (PT), ser nomeado para a comissão de transição do presidente eleito. Ele foi indicado, na última segunda-feira, 14, para o Grupo Técnico da Educação.

