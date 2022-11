"Já ganhou, cala a boca, vai trabalhar", diz Guedes sobre governo Lula

O ministro da Economia, Paulo Guedes, criticou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição e a maneira como estão sendo conduzidos os trabalhos pela equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Já ganhou, cala a boca, vai trabalhar, construir um negócio legal. O desafio é grande, mas a oportunidade é maior", disse nesta sexta, 18, ao participar de um evento sobre os 30 anos da Secretaria de Política Econômica.

"Se fizer menos barulho e trabalhar um pouquinho mais com a cabeça, e menos com a mentira, talvez possa ser um bom governo. Só depende de não mentir. E de outras coisas também", continuou.

Na ocasião, o ministro também dirigiu críticas à PEC da Transição, dizendo que ela causou confusão. "Você vê a confusão que é um estouro, fazer uma PEC fora do teto, sem fonte de financiamento". Para ele, a proposta vai acabar servindo para financiar obras.

A PEC da Transição permitiria o pagamento do novo Bolsa Família de R$ 600 (com um adicional de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos) e o aumento real do salário mínimo..

Guedes defendeu o aumento, mas desde que com discriminação da fonte dos recursos. "Disparamos o maior programa social que já houve, com responsabilidade fiscal. Que historinha é essa de conflito social com fiscal? Isso é ignorância, isso demonstra incapacidade técnica de resolver (o problema)", completou. Entretanto, o governo Bolsonaro furou o teto de gastos em R$ 795 bilhões nos quatro anos de gestão.



