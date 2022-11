Grupo anuncia desfiliação do PDT com críticas a "cretinismo eleitoral" e a Ciro

Grupo de filiados ao PDT de São Paulo (veja abaixo) anunciou nesta sexta-feira, 18, que deixará a legenda. As razões estão elencadas em carta que contém três tópicos: "O início de um novo ciclo e as suas contradições", o "fracasso da construção do PDT em São Paulo", "Ciro Gomes e a campanha desastrosa de 2022" e, por fim, a" desfiliação como caminho para a integridade". O texto foi publicado no perfil no Twitter de Vinícius Juberte, membro da Executiva Municipal do PDT de São Paulo.



"Se em 2018 Ciro saiu grande da campanha, apostando no que ele sempre teve de melhor, que é seu projeto e o discurso que aposta na politização, dessa eleição o candidato do PDT não só sai menor do que entrou, como implodiu as pontes que tinha construído com seu eleitorado de centro-esquerda durante toda sua trajetória política", destaca trecho do documento.

Em outra parte da carta, eles escrevem que Ciro sempre foi tido como uma liderança do PDT "para fora", ao passo que Carlos Lupi, um líder "para dentro". A partir disso, argumentam: "Se a maior liderança pública do partido se abstém de construir a própria agremiação, tanto o líder quanto o partido se fragilizam no processo de disputa política".

Na conclusão do comunicado aberto, o grupo de filiados destaca que prevaleceram e sufocaram a onda de retomada e renovação do PDT os "velhos vícios como o caciquismo e o fisiologismo, alimentados, antes de qualquer coisa, pelo cretinismo eleitoral". Quadros com afinidade ideológica com as bandeiras do PDT e com o projeto nacional de desenvolvimento foram excluídos em nomes de ganhos eleitorais que não obtiveram.

"O PDT que tinha tudo para ser a alternativa que o campo progressista tanto precisa, mas no fim, com honrosas exceções. não consegue ser mais do que uma legenda refém de figuras oportunistas, ávidas por holofores e seu quinhão do fundo eleitoral", conclui o comentário.

Veja quem são os filiados:

Vinícius Juberte, membro da Executiva Municipal do PDT de São Paulo e presidente da Coordenadoria Leonel Brizola da Zona Oeste/SP;

Guilherme Monteiro, do Conselho de Ética, da Executiva Municipal do PDT-SP e ex-presidente da Juventude Socialista municipal do PDT;

Barbara Panseri, da Executiva Municipal e ex-candidata a vereadora;

Ana Caroliny Fazani, membro da equipe de Comunicação da Coordenadoria Leonel Brizola da Zona Oeste/SP e Coordenadora de Comunicação do PDT/SP na campanha municipal em 2020;

Pedro Júlio, membro da equipe de Comunicação da Coordenadoria Leonel Brizola da Zona Oeste/SP e Coordenador de Comunicação do PDT/SP na campanha municipal em 2020;

Guilherme Almeida, membro da Coordenadoria Leonel Brizola da Zona Oeste/SP e Coordenador de Comunicação do PDT/SP na campanha municipal em 2020

Barbara Oliver, ex-secretária-geral da Coordenadoria Leonel Brizola da Zona Oeste/SP

Diego Aurélio, secretário de Comunicação da Zonal Mooca do PDT/SP

Antonio Dominguez, secretário de Comunicação da Zonal Butantã do PDT/SP Capital

Adriano Balotta, militante da JS/PDT Municipal

Patrick Luiz, ex-Presidente do MCT-MG – PDT/MG

Carlos Santos, militante do PDT/SP



