Eunício diz que Izolda ministra da Educação é "assunto objetivo"

Deputado federal eleito, Eunício Oliveira (MDB) afirma que a possibilidade de a governadora Izolda Cela (sem partido) comandar o Ministério da Educação está posta a sério, de modo "objetivo". Ela é um dos nomes cogitados para a vaga, conforme sinais emitidos pelo núcleo duro que compõe o entorno do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"O assunto Izolda é objetivo. Acho que pode acontecer. O Haddad seria um nome, mas ele gosta muito dela e não está querendo ser. Então, a Izolda é objetivo", afirma o emedebista sobre a ex-secretária da Educação de Sobral e do Ceará.

Além de Fernando Haddad, ex-ministro da Educação (2005-2012), a ex-candidata a presidente senadora Simone Tebet (MDB-MS) também é cotada para o cargo. É possível que o espaço, cujo orçamento é dos mais polpudos da administração federal, seja ocupado mediante indicação do PT.

Ex-ministro das Comunicações de Lula (2004-2005), Eunício é um dos principais interlocutores dele no Ceará, ao lado do senador eleito Camilo Santana (PT), do deputado federal reeleito José Guimarães (PT) e, agora, o governador eleito Elmano de Freitas (PT).

A educação pública cearense é vitrine nacional do ciclo político liderado por Ciro Gomes e Cid Gomes, irmãos pedetistas atualmente rompidos na esteira da escolha de Roberto Cláudio, e não de Izolda, como candidato do PDT ao Governo do Ceará.

Izolda Cela gravou inserção televisa ao lado de Lula, a oito dias do segundo turno, na qual o líder petista diz a ela que "se prepare", pois haverá "muito trabalho para nós”.



Sobre a relação do MDB com o governo Lula-Alckmin, Eunício afirmou que a disposição do partido é de apoiar e, "naturalmente", compor espaços na nova gestão. "Simone, se tiver espaço lá, será na cota do próprio presidente. E o MDB vai ocupar espaço no governo, natural que ocupe espaço no governo. Mas ninguém tratou disso nem internamente, muito menos com o presidente", afirmou ao O POVO.

Das principais autoridades no tema da educação pública, Priscilla Cruz, presidente do Todos pela Educação, afirmou entrevista à Rádio CBN que a governadora "revolucionou o Ceará".

“Ou seja, ela sabe muito bem como funciona a máquina, como lidar com o Legislativo, como transitar nos ambientes políticos. Isso é muito importante, a gente tem que lembrar que gestão educacional é um trabalho técnico-político, não adianta ser uma ótima formuladora se não souber nem apertar os botões da gestão nem fazer as articulações políticas”, disse, conforme noticiado pelo colunista Carlos Mazza.

