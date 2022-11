Izolda é cotada para assumir Ministério da Educação no governo Lula

18:24 | Out. 31, 2022

A governadora do Ceará, Izolda Cela, é cotada para a cadeira de ministra da Educação na esplanada do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Hoje sem partido, Izolda assumiu mandato no Executivo com a saída do então governador Camilo Santana (PT), senador eleito.



Ex-secretária da Educação do estado e uma das responsáveis pelo trabalho bem-sucedido na área no Ceará, Izolda vem sendo citada como um dos nomes possíveis para compor a equipe do futuro governo petista.



Na reta final do segundo turno, a governadora chegou a se deslocar até São Paulo, onde gravou vídeo em apoio a Lula. Na peça, o ex-presidente diz para a aliada que ambos terão muito trabalho pela frente caso ele seja eleito para o Governo.



Com a vitória de Lula nas urnas no último domingo (30), Izolda automaticamente foi alçada à condição de potencial titular do MEC, pasta cuja chefia já foi exercida por Fernando Haddad (PT), ainda sob Lula, e pelo senador Cid Gomes (PDT), quando Dilma Rousseff era presidenta.



Cid e Izolda, aliados de primeira hora, trabalharam juntos na época em que o pedetista era governador do estado e ela, secretária.



Depois disso, Izolda elegeu-se vice-governadora ao lado de Camilo, também ele apontado como possível ministeriável – as pastas variam da Fazenda até a Educação.



Neste momento, Lula está definindo ainda a equipe de transição de governo. Nomes para coordenar os trabalhos, porém, já começam a surgir, como o ex-governador do Piauí Wellington Dias.



