Elevador despenca com funcionários de Carlos Bolsonaro na Câmara do Rio

No mesmo dia, o parlamentar fez a primeira participação presencial na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, após três meses de licença sem remuneração

O elevador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro (CMRJ) despencou, nesta terça-feira, 8, entre o nono e o sétimo andares da Casa. No local estavam dois funcionários do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos).

A informação é do jornal O Globo. No mesmo dia, Carlos Bolsonaro fez a primeira participação presencial na Câmara do Rio, após três meses de licença sem remuneração para auxiliar na campanha de seu pai, o presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele presidiu a sessão por cerca de um minuto, durante a votação de um projeto de autoria do presidente da Casa, Carlo Caiado (DEM).

Desde a vitória de Lula nas eleições, o vereador tem se unido aos irmãos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), para defender atos antidemocráticos, que contestam a derrota do pai e atual presidente.

