Vereador pede mudanças na gestão do Ceará após time ser rebaixado à série B

O vereador de Fortaleza, Danilo Lopes (Avante), lamentou durante sessão plenária nesta quinta-feira, 10, o rebaixamento do Ceará Sporting Club para a série B e pediu mudanças urgentes na gestão do time.

O time foi rebaixado para a série B, ao ser derrotado na disputa contra o Avaí por 2 a 0, nesta quarta-feira, 9.

O parlamentar informou ainda que vai formar uma chapa para concorrer à vice-presidência do Conselho Deliberativo do Ceará. “Tudo na vida tem um ciclo e o que existe hoje no administrativo do Ceará Sport Club já deu a sua contribuição”.

Segundo o parlamentar, na próxima quarta-feira, 16, irão realizar uma reunião onde será lançada a chapa Ceará de Todos, onde ele estará como vice-presidente para concorrer ao Conselho Deliberativo do clube.

“Temos urgência de que as coisas mudem na gestão Ceará, pois a forma centralizadora e não democrática que impera precisa mudar. Precisamos fazer com o que o torcedor seja participativo e que haja realmente uma gestão democrática”, defendeu.



