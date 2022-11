Lula chora ao falar sobre o compromisso de combater a fome no Brasil

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chorou em discurso feito, nesta quinta-feira, 10, no gabinete de transição do governo, ao reafirmar o compromisso de combater a fome no País. O petista se reuniu com aliados no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, em primeira visita à sede da transição.

“Se quando eu terminar este mandato, cada brasileiro estiver tomando café, estiver almoçando e estiver jantando, outra vez eu terei cumprido a missão da minha vida”, afirmou.

Nesse momento da fala, o presidente eleito se emocionou e foi aplaudido de pé pelos integrantes da base que estavam no encontro.

Lula ainda acrescentou que não esperava que o problema da fome "voltasse" ao Brasil.

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSDB), a presidente nacional do PT Gleisi Hoffmann e o ex-ministro Aloizio Mercadante eram alguns dos aliados presentes na reunião. Alckmin divulgou, nesta terça-feira, 8, os nomes que farão parte da equipe de transição do novo governo.

Em primeira visita a Brasília como presidente eleito, Lula também se reuniu na quarta-feira, 9, com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD). Também participou de encontro com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).



