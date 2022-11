Equipe de Lula rejeitou estrutura montada pelo GSI para transição, diz jornalista

O caso foi narrado pela jornalista da Globo News, Julia Duailibi, e aconteceu na sede do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de Brasília

A equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rejeitou uma estrutura montada pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI), coordenado pelo ministro-chefe general Augusto Heleno. O grupo do governo petista achou estranho encontrar 40 funcionários do GSI já trabalhando no gabinete de transição e teria recusado a ajuda.

O caso foi narrado pela jornalista do Globo News, Julia Duailibi, e o vídeo explicando o momento viralizou no Twitter e no TikTik. Segundo ela, a equipe de Lula teria desconfiado de que a generosidade poderia ter alguma segunda intenção, como uma possível espionagem. O caso aconteceu na sede do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de Brasília.

"Essa fonte da transição me disse que eles chegaram aqui para ver a estrutura e chamou muita atenção que já tinha computador, já tinha internet, umas 40 pessoas trabalhando, e aí o pessoal da transição perguntou: 'Mas de onde vocês são?'", disse a jornalista, ironizando a situação. O grupo teria afirmando que era do GSI. "Mas quem mandou vocês?", teria dito a equipe de Lula.

Lula chegou na noite desta terça-feira, 8, a Brasília para acompanhar a transição do governo de Jair Bolsonaro (PL). O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) foi nomeado como coordenador-geral da equipe de transição, que conta, ao todo, com 31 grupos técnicos.

Pela legislação que rege a política de transição de governo, os integrantes da equipe precisam deixar o posto até 10 de janeiro, ou seja, 10 dias após a posse do novo presidente. O grupo tem como sede o CCBB de Brasília, espaço que há 20 anos abriga os políticos, gestores e assessores que atuam nesse trabalho de transição entre gestões.

